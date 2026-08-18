Десетки хора бяха ранени при експлозия в училище в Кабул, съобщиха местни медии

Десетки хора бяха ранени вчера при експлозия в училище в афганистанската столица Кабул, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

Ръчна граната е избухнала в училището около 17:00 ч. местно време (15:30 ч. българско време), съобщи телевизионният канал "Толо нюз", позовавайки се на говорител на полицията.

Повечето от ранените са ученички, които напускали училището в момента на експлозията, съобщи вестник "Хащ-е-Субх"..

"Толо нюз", позовавайки се на източник от службите за сигурност, съобщи, че най-малко 52 души са били ранени. По-рано "Хащ-е-Субх" съобщи за около 30 ранени.

Броят на пострадалите изглежда необичайно висок, като се има предвид обяснението на говорителя на полицията, че експлозията е била причинена от ръчна граната, отбелязва ДПА.

Известно е обаче, че управляващите в Афганистан ислямисти талибани обикновено омаловажават инцидентите, свързани със сигурността, посочва ДПА.

Експлозията е станала в западния кабулски квартал "Дащ-е-Барчи", съобщиха и двете медии. В района живеят предимно представители на шиитското малцинство хазарейци, а в миналото той многократно е ставал мишена на екстремистката групировка "Ислямска държава", включително при смъртоносни атаки срещу училища.