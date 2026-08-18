Най-малко осем души загинаха при пожар в хотел в източна Индия

Най-малко осем души загинаха при пожар в хотел в храмовия град Тарапит в Източна Индия, предаде ДПА.

Полицията се е отзовала на сигнала за пожара вчера сутринта и е спасила десетки хора, написа в Екс лидерът на щата Западна Бенгалия Сувенду Адикари. Според официални източници много хора са били ранени.

Всичките осем жертви са били членове на едно семейство от североизточния щат Мегхалая, съобщи телевизионният канал Ен Ди Ти Ви. Сред загиналите имало и две деца.

Общо 43 гости са били спасени от многоетажния хотел, съобщи Ен Ди Ти Ви, позовавайки се на полицейския шеф на окръг Бирбхум - Видит Радж Бхундеш.

Пожарът е избухнал на приземния етаж, като пожарникарите първоначално подозираха, че е причинен от късо съединение. Точната причина все още се разследва.

Полицията е задържала собственика на хотела, докато разследващите проверяват дали са спазени правилата за безопасност. Бхундеш заяви, че достъпът до покрива на хотела е бил блокиран.

Хотелът се намира в близост до храм, а повечето гости бяха пристигнали в Тарапит, за да се молят по време на Шраван – свещен месец в индуисткия календар.