МОЛДПРЕС: Мая Санду кани най-запалените млади читатели на среща в президентството

Президентът на Молдова Мая Санду насърчи децата да споделят впечатленията си от книгите, които са прочели през лятото, и покани най-запалените читатели на среща в Президентството в началото на септември, предаде агенция МОЛДПРЕС.

Държавният глава припомни предизвикателството, което отправи към децата в началото на лятото -– да оставят за известно време телефоните и таблетите и да се потопят в света на книгите.

"Лятото е към своя край и съм много любопитна да разбера къде са те отвели книгите през последните месеци", заяви Санду.

Тя призова децата да разкажат кои книги са прочели, кои герои са им направили най-силно впечатление и кои истории са ги разсмели, накарали са ги да мечтаят или са им помогнали да открият нещо ново.

Желаещите могат да изпратят своите впечатления на адрес специален имейл адрес, като посочат името и възрастта си, откъде са, колко книги са прочели през лятото и какво им е направило най-силно впечатление.

"След това, в началото на септември, ще се срещнем в президентството с най-запалените читатели и ще поговорим за книгите и историите, които ни съпътстваха през тази ваканция", каза Санду.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)