Тръмп проведе телефонен разговор с Ердоган, в който двамата засегнаха войната на САЩ с Иран и ситуацията в Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова в телефонен разговор американския си колега Доналд Тръмп да продължи преговорите с Иран за деескалация на напрежението между двете страни, като предложи подкрепата на Анкара за мирните усилия, съобщи днес канцеларията на турския държавен глава, цитирана от Ройтерс.

В изявление турската президентска канцелария посочи, че Ердоган и Тръмп са обсъдили също ситуацията в Газа и отбранителния пакт, сключен между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, като и двустранните връзки.

Ердоган е казал на Тръмп, че атаките на Израел срещу палестинци в Газа са се увеличили в момент, когато се предвижда да влезе в сила вторият етап на мирния план на американския президент за палестинския анклав.