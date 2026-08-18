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Тръмп проведе телефонен разговор с Ердоган, в който двамата засегнаха войната на САЩ с Иран и ситуацията в Газа

Алексей Маргоевски
Тръмп проведе телефонен разговор с Ердоган, в който двамата засегнаха войната на САЩ с Иран и ситуацията в Газа
Тръмп проведе телефонен разговор с Ердоган, в който двамата засегнаха войната на САЩ с Иран и ситуацията в Газа
Американският президент Доналд Тръмп (вдясно) се ръкува с турския си колега Реджеп Ердоган по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, 8 юли 2026 г. Снимка: AP/Francisco Seco
Вашингтон/Анкара,  
18.08.2026 02:09
 (БТА)
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Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова в телефонен разговор американския си колега Доналд Тръмп да продължи преговорите с Иран за деескалация на напрежението между двете страни, като предложи подкрепата на Анкара за мирните усилия, съобщи днес канцеларията на турския държавен глава, цитирана от Ройтерс.

В изявление турската президентска канцелария посочи, че Ердоган и Тръмп са обсъдили също ситуацията в Газа и отбранителния пакт, сключен между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, като и двустранните връзки.

Ердоган е казал на Тръмп, че атаките на Израел срещу палестинци в Газа са се увеличили в момент, когато се предвижда да влезе в сила вторият етап на мирния план на американския президент за палестинския анклав.

 

/АМ/

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