Александър Тунчев: " Аз очаквах такъв труден мач"

Треньорът на Арда Александър Тунчев заяви, че отборът му е имал късмет при успеха с 3:1 като домакин срещу Локомотив (София) в срещата от efbet Лига.

"Аз очаквах такъв труден мач. Дните преди този мач опитвах да втълпя на футболистите, че не е показател мястото на Локомотив. Днес определено имахме късмет. Имаме състезателите, които умеят да решат мач, когато нищо не се получава", каза Тунчев.

"Това, което казах и днес на футболистите след края на мача е, че не съм доволен от владеенето на топката. Имахме ситуациите, с които можехме да решим рано мача, но се пропукахме.

Доминик имаше и преди мача проблем, за който сподели на полувремето, че го усеща повече.

За нас беше ясно, че Стаси е футболист и му трябва малко време да се възстанови.

Със сигурност Локомотив Пловдив са опрени до стената. Няма накъде назад да отидат. Със сигурност въпреки тези липси Локомотив си остава опасен отбор", каза ощеТунчев.