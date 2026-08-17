Липсват ни повече голове, каза треньорът на Локомотив София Любослав Пенев

Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между Арда Кърджали и Локомотив София - 3:1:

Любослав Пенев (треньор на Локомотив София):

"Всички минути са определящи, не само тези, в които допускаме голове. Хубав мач, особено нашата игра. Липсват ни повече голове, създаваме много ситуации и достатъчно чисти. Трябва ни повече концентрация, да не изоставаме в резултата. Може би трябва да се чувстваме по-спокойно на терена.

Допуснатите 10 гола не ми харесват. Имаме много получени попадения и много пропуски. Предстои ни доста работа. Добър и сериозен мач, но ни липсва концентрация, да се фокусираме върху ситуациите и да вкараме повече голове. Нуждаем се от работа. Играчите се представят добре, но не бележим достатъчно голове, не сме доволни от пропуските. Футболистите работят добре и нещата се получават. Доволен съм от себераздаването.

Ще опитаме да извлечем позитив от мача с ЦСКА. Просто искаме да наваксаме и всеки мач е важен за нас. ЦСКА има много футболисти, ние трябва да се фокусираме върху нашето възстановяване и върху тренировките."