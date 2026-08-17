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Липсват ни повече голове, каза треньорът на Локомотив София Любослав Пенев

Асен Даскалов
Липсват ни повече голове, каза треньорът на Локомотив София Любослав Пенев
Липсват ни повече голове, каза треньорът на Локомотив София Любослав Пенев
снимка: Милена Стойкова/БТА
Кърджали,  
17.08.2026 23:47
 (БТА)

Изказвания след мача от петия кръг в Първа лига между Арда Кърджали и Локомотив София - 3:1:

Любослав Пенев (треньор на Локомотив София):

"Всички минути са определящи, не само тези, в които допускаме голове. Хубав мач, особено нашата игра. Липсват ни повече голове, създаваме много ситуации и достатъчно чисти. Трябва ни повече концентрация, да не изоставаме в резултата. Може би трябва да се чувстваме по-спокойно на терена. 

Допуснатите 10 гола не ми харесват. Имаме много получени попадения и много пропуски. Предстои ни доста работа. Добър и сериозен мач, но ни липсва концентрация, да се фокусираме върху ситуациите и да вкараме повече голове. Нуждаем се от работа. Играчите се представят добре, но не бележим достатъчно голове, не сме доволни от пропуските. Футболистите работят добре и нещата се получават. Доволен съм от себераздаването. 

Ще опитаме да извлечем позитив от мача с ЦСКА. Просто искаме да наваксаме и всеки мач е важен за нас. ЦСКА има много футболисти, ние трябва да се фокусираме върху нашето възстановяване и върху тренировките."

/АД/

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