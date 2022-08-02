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Миньор Перник постигна убедителна победа над Крумовград

Боян Денчев
Миньор Перник постигна убедителна победа над Крумовград
Миньор Перник постигна убедителна победа над Крумовград
Перник,  
02.08.2022 19:56
 (БТА)

Миньор (Перник) победи с 3:0 като домакин Крумовград в последна среща  от третия кръг на Втора професионална лига. Попаденията реализираха Михаел Орачев (5), Калоян Йосифов (68) и Борис Тютюков (88).

Първенство на България по футбол, Втора лига, срещи от третия кръг:

Миньор (Перник) - Крумовград                   3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Михаел Орачев 5, 2:0 Калоян Йосифов 68, 3:0 Борис Тютюков 88   

от понеделник:
Беласица (Петрич) - Ботев (Пловдив) II         1:0 (1:0)
Голмайстор: Мариян Вангелов 74

В неделя:
Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)               2:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Иван Василев 23, 1:1 Стефан Христов 65, 2:1 Цветелин Иванов 85, 2:2 Валери Христов 90

Литекс (Ловеч) - Созопол       4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Радев 36, 2:0 Илиян Капитанов 50, 3:0 Илиян Капитанов 79, 4:0 Георги Радев 84

от събота:
Витоша (Бистрица) - Етър (Велико Търново)   2:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Георги Божилов 13, 2:0 Емил Гъргоров 44-дузпа, 2:1 Даниел Младенов 71-дузпа, 2:2 Даниел Младенов 82

Спортист (Своге) - Монтана                            2:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Ариф Ферадов 15, 1:1 Йордан Йорданов 23, 1:2 Димитър Буров 38, 2:2 Борислав Стойчев 80 

ЦСКА 1948 II - Добруджа (Добрич) - 1:1 (0:0)
голмайстор: 1:0 Валентин Йосков 76, 1:1 Ахмед Адемов 90

Струмска слава (Радомир) - Лудогорец II - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Тунгаров 58

Дунав (Русе) - Марица (Пловдив) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Мартин Петков 12, Станислав Маламов 45+2, 2:1 Йордан Димитров 68-дузпа

      Класиране:
1. Спартак (Плевен) 3   2   1   0   8:2 7
2. Дунав (Русе)     3   2   1   0   6:3 7
3. Струмска слава   3   2   1   0   5:2 7
4. Миньор           3   2   0   1   8:3 6
5. Крумовград       3   2   0   1   5:4 6
6. Беласица         3   2   0   1   4:4 6
7. Етър (ВТ)        3   1   2   0   4:3 5
8. Монтана          3   1   1   1   5:4 4
9. Добруджа         3   1   1   1   4:3 4
10. Витоша          3   1   1   1   4:5 4
11. Литекс          3   1   0   2   5:4 3
12. Янтра           3   0   3   0   5:5 3
13. ЦСКА 1948 II    3   0   3   0   2:2 3
14. Марица          3   1   0   2   2:6 3
15. Спортист        3   0   2   1   3:5 2 
16. Ботев (Пд) II   3   0   1   2   1:3 1
17. Лудогорец II    2   0   1   1   1:5 1
18. Созопол         3   0   0   3   0:8 0

/БД/

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