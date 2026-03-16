Доналд Тръмп: Страните от НАТО ги очаква "много лошо бъдеще", ако не помогнат на Вашингтон да отвори Ормузкия проток

Николай Велев
Снимка: АП/Алекс Брандън
Вашингтон ,  
16.03.2026 03:09
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.

Американският лидер изрази тази позиция в интервю за в. "Файненшъл таймс".

Тръмп също така отбеляза, че срещата му с китайския президент Си Цзинпин, която е насрочена за края март, може да бъде отложена.

"Мисля, че Китай също може да помогне, защото Китай получава 90% от петрола си от протока", каза президентът на САЩ във връзка с мерките, които се опитва да приложи за отмяната на наложената от Иран блокада. Тръмп подчерта, че би искал да знае каква е позицията на Пекин, преди да направи визитата си.

"Може да се забавим", каза той по повод планираното пътуване.  

По думите на Тръмп страните, които получават енергоносители през Ормузкия проток, би трябвало да помогнат за защитата на морския път. "Напълно уместно е хората, които извличат полза от пролива, да допринесат за това там да не се случи нищо лошо", обясни президентът.

Тръмп говори пред "Файненшъл таймс", след като американският финансов министър Скот Бесент се срещна с китайския вицепремиер Хъ Лифън в Париж, за да обсъдят с планираната среща на върха в Пекин.

Си покани Тръмп в Китай, когато двамата лидери се срещнаха в Южна Корея в края на октомври и постигнаха примирие в търговската и технологичната война между Вашингтон и Пекин. От китайска страна няма никакви признаци за желание визитата да бъде отлагана въпреки конфликта в Иран, който е основен доставчик на петрол за Китай, коментира "Файненшъл таймс".

/НВ/

Свързани новини

15.03.2026 20:22

Берлин няма да участва в международна военна мисия за защита на търговски кораби в Ормузкия проток, заяви германският външен министър

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че е скептичен относно потенциалното разширяване на военноморската мисия „Аспидес“ на Европейския съюз до Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Вадефул заяви, че мисията за подпомагане на
15.03.2026 02:25

Тръмп призова съюзниците да изпратят военни кораби в Ормузкия проток на фона на ескалацията с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова съюзническите държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток, след като Иран заплаши с ескалация на конфликта в отговор на американските удари по ключови военни цели в Персийския залив, предаде Ройтерс. В
14.03.2026 21:57

Иран заплаши да нанесе удари по пристанища в ОАЕ

Иран за първи път заплаши да нанесе удар по инфраструктурата на съседна държава, призовавайки хората да се отдалечат от три големи пристанища в Обединените арабски емирства, които според Техеран са "легитимни цели", тъй като американските въоръжени
14.03.2026 16:36

Тръмп заяви, че "много държави" ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа "Трут соушъл", че много страни ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток, но не предостави подробности за това кои страни ще го направят, предаде Ройтерс.
14.03.2026 01:37

Тръмп заяви, че много скоро американският военноморски флот ще започне да ескортира петролните танкери през Ормузкия проток

Американският военноморски флот много скоро ще започне да ескортира петролните танкери през Ормузкия проток, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес. Ормузкият проток е със стратегическо значение и през него минават 20% от световните доставки на въглеводороди. Понастоящем протокът е блокиран от Иран.
13.03.2026 12:05

Турски кораб е преминал успешно Ормузкия проток, съобщи министър

Турски кораб е преминал през Ормузкия проток, който е частично затворен заради войната в Иран, съобщи министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу пред журналисти на вечеря ифтар. "Това е първият наш кораб, който премина през протока. Още 14 турски

