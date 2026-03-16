Национален план за сградно обновяване до 2050 година ще бъде представен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Ивона Величкова
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
16.03.2026 06:00
 (БТА)

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов ще представи Националния план за сградно обновяване до 2050 година. Събитието ще се проведе от 11:00 часа в сградата на ресорното министерство, съобщиха от ведомството.

Планът е стратегически документ, който поставя дългосрочна рамка за обновяване и модернизация на жилищните и нежилищните сгради в България, за постепенно намаляване на енергийното потребление, както и за ускоряване на темпа на обновяване на сградния фонд. 

В представянето ще се включат също заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев, авторите на техническите анализи към плана – Цвета Наньова (Българска Фасилити мениджмънт асоциация) и Драгомир Цанев (Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“).

БТА припомня, че в края на ноември 2025 г. се състоя XIX конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) „Градове в трансформация: стратегическа визия, решения за сградно обновяване, енергийни общности и нови умения“. Съорганизатор на събитието беше Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“.

/ВЙ/

Бавните процедури затрудняват финансирането на енергийни проекти за еднофамилни жилища, каза управителят на ОИЦ в Разград

Бавните и затруднени административни процедури и непълното усвояване на средствата са сред основните проблеми при финансирането за енергийна подкрепа на еднофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това каза за БТА управителят на Областния информационен център (ОИЦ) в Разград Юлиян Данаилов.По думите му през последните години се отчита засилен интерес към саниране на еднофамилните къщи, след като дълго време държавната подкрепа беше насочена основно към многофамилните жили
Живеем във време на ускорени промени, в което градовете носят едновременно и предизвикателства, и потенциал, посочи зам.-министър Дора Янкова

Живеем във време на ускорени промени, в което градовете носят едновременно и предизвикателства, и потенциал. Всъщност самите градове са и двигатели на икономиката по места, раждат идеи, иновации и създават общности по определени въпроси, но

