Национален план за сградно обновяване до 2050 година ще бъде представен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов ще представи Националния план за сградно обновяване до 2050 година. Събитието ще се проведе от 11:00 часа в сградата на ресорното министерство, съобщиха от ведомството.

Планът е стратегически документ, който поставя дългосрочна рамка за обновяване и модернизация на жилищните и нежилищните сгради в България, за постепенно намаляване на енергийното потребление, както и за ускоряване на темпа на обновяване на сградния фонд.

В представянето ще се включат също заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев, авторите на техническите анализи към плана – Цвета Наньова (Българска Фасилити мениджмънт асоциация) и Драгомир Цанев (Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“).

БТА припомня, че в края на ноември 2025 г. се състоя XIX конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) „Градове в трансформация: стратегическа визия, решения за сградно обновяване, енергийни общности и нови умения“. Съорганизатор на събитието беше Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“.