Шон Пен спечели "Оскар" за най-добър поддържащ актьор за ролята си в политическия трилър "Битка след битка"

Николай Велев
Церемонията по връчването на наградите "Оскар" в "Долби Тиътър" в Лос Анджелис, 16 март 2026 г. АП/Chris Pizzello
Лос Анджелис,  
16.03.2026 03:42
 (БТА)

Ветеранът от Холивуд Шон Пен спечели "Оскар" за най-добър поддържащ актьор за ролята си на офицер от американската армия в политическия трилър "Битка след битка", предаде Ройтерс.

Шейсет и пет годишният Пен влиза в образа на полковник Стивън Локджоу - американски националист, влюбен в чернокожата Перфидия, която членува в крайолява групировка. Въпреки любовта си към Перфидия, Локджоу мрази всичко, което тя отстоява.

Той "напрегна мускули, стисна зъби и изръмжа репликите си, но по някакъв начин успя да намери баланса между истината и карикатурата", пише филмовият критик Брайън Талерико.

Пен е носител на "Оскар" за най-добър актьор за ролите си в "Реката на тайните“ през 2004 г. и "Милк“ през 2009 г. Той е приятел с режисьора на "Битка след битка" Пол Томас Андерсън още от 90-те години, но е работил с него само в още един филм - "Лакрицова пица“.

Останалите номинирани за поддържаща мъжка роля тази година бяха Бенисио дел Торо, също за "Битка след битка", Джейкъб Елорди за "Франкенщайн", Делрой Линдо за "Грешници", и Стелан Скарсгард за "Сантиментална стойност". 

/НВ/

