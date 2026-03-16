СЗО отпуска два милиона долара спешна помощ за Ливан, Ирак и Сирия

Виктор Турмаков
Ливански служители карат помощ от СЗО на летището в Бейрут. Снимка: АП/Хюсеин Малла
Бейрут,  
16.03.2026 03:59
 (БТА)
Световната здравна организация (СЗО) обяви, че е отпуснала 2 милиона долара от своя Фонд за непредвидени ситуации в подкрепа на Ливан, Ирак и Сирия на фона на продължаващата криза в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Един милион долара са отпуснати на Ливан за увеличаване на грижите при травми, засилване на наблюдението на заболяванията и за закупуване и разпространение на основни лекарства и медицински консумативи, се казва в изявление на агенцията.

На Ирак и Сирия са отпуснати по 500 000 долара за подкрепа на координацията при извънредни ситуации и управлението на масови жертви, за закупуване и разпространение на основни лекарства и консумативи, предоставяне на здравни услуги за разселеното население и засилване на наблюдението на заболяванията и работата с общността.

„Във време, когато здравните служби вече са изправени пред значителни предизвикателства, подкрепата е от съществено значение за поддържане на здравните работници на първа линия и за поддържане на услугите за интензивно лечение“, заяви Ханан Балхи, регионален директор на СЗО за Източното Средиземноморие.

/НВ/

