Майкъл Б. Джордан спечели "Оскар" за най-добър актьор за превъплъщението си в образите на братя близнаци във филма "Грешници"

Номинираният за първи път Майкъл Б. Джордан спечели "Оскар" за най-добър актьор за превъплъщението си в братя близнаци във филма на ужасите "Грешници", предаде Ройтерс.

Трийсет и девет годишният Джордан изпълнява двойна роля, влизайки в образите на двама братя ветерани от Първата световна война, които се опитват да отворят бар в Мисисипи в периода на Голямата депресия с откраднати пари.

"Джордан трябва да направи всеки герой различен, но същевременно да постигне синхрон между двата образа... говорейки с напевен южняшки акцент, който се лее без усилия с всяка дума и фраза", пише в рецензия на Националното обществено радио (National Public Radio - NPR).

Джордан е роден в Калифорния и е израснал в Ню Джърси. Той си проправя път към славата с филма "Инцидентът на станция "Фрутвейл" и придобива широка известност с участието си в "Крийд: Наследството на Роки" и "Крийд 2". През януари 2022 г. дебютира като режисьор при снимките на филма "Крийд 3". Джордан участва и във филма "Черната пантера" на "Марвъл студиос".

Останалите номинирани за поддържаща мъжка роля тази година бяха Тимъти Шаламе за "Върховният Марти", Леонардо ди Каприо за "Битка след битка", Итън Хоук за "Синя луна" и Вагнер Моура за "Тайният агент".