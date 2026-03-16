Подробно търсене

Иран иска "сериозен преглед" на връзките си с арабските държави от Персийския залив

Виктор Турмаков
Иран иска "сериозен преглед" на връзките си с арабските държави от Персийския залив
Иран иска "сериозен преглед" на връзките си с арабските държави от Персийския залив
Карта на Персийския залив. Изображение: AP Photo
Техеран,  
16.03.2026 02:41
 (БТА)
Етикети

Отношенията на Иран с арабските държави от Персийския залив ще изискват "сериозен преглед", ограничаващ влиянието на външни играчи, за да може регионът да стане проспериращ, заяви посланикът на Ислямската република в Саудитска Арабия пред Ройтерс.

На въпрос дали е загрижен, че отношенията ще бъдат нарушени от войната, посланик Алиреза Енаяти заяви: "Ние сме съседи и не можем един без друг. Ще ни е необходим сериозен преглед".

"Това, на което регионът е свидетел през последните пет десетилетия, е резултат от изключващ подход и прекомерна зависимост от външни сили", каза той в писмен отговор на въпроси, призовавайки за по-дълбоки връзки между членовете на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив, Иран и Ирак. 

Арабските държави от Персийския залив бяха подложени на повече от 2000 удара с ракети и дронове от началото на войната на 28 февруари, като целите бяха както дипломатически мисии и военни бази на САЩ, така и критична петролна инфраструктура, пристанища, летища, хотели и жилищни и офис сгради.

Същевременно Енаяти отрече Иран да е отговорен за атаките срещу петролната инфраструктура на Саудитска Арабия.

"Иран не отговорен за тези атаки. Ако Иран ги беше извършил, щеше да ги обяви", каза Енаяти, но не посочи, кой стои зад въздушните удари.

В изявленията на саудитското министерство на отбраната не се назовават виновниците за атаките. Енаяти заяви, че Иран атакува само американски и израелски цели и интереси. Иранският дипломат добави, че лично поддържа постоянен контакт със саудитски официални лица, като отношенията "се развиват естествено" в много области.

По думите му Техеран поддържа връзка с Рияд във връзка с публично заявената позиция на Саудитска Арабия, че нейната земя, море и въздух няма да бъдат "използвани за атака срещу Иран", без да оповестява подробности.

Дипломатът се обърна към държавите от Персийския залив, заявявайки, че войната "е наложена на нас и на региона".

Според него, за да бъде решен конфликът е неужно САЩ и Израел да спрат атаките си и страните от региона не бива да бъдат въвличани. Енаяти добави, че Иран иска международни гаранции, че няма да бъде атакуван отново. "Само тогава можем да се съсредоточим върху изграждането на проспериращ регион", каза в заключение иранският посланик.

/НВ/

Свързани новини

15.03.2026 08:29

Техеран твърди, че "врагът" използва копия на ирански дронове за нападения срещу съседни държави

В изявление от днес съвместното военно командване на Иран обвини "врага" в използването на копия на ирански дронове за нападения срещу съседните държави с цел да се хвърли вината върху Техеран, съобщиха държавните медии, предаде Асошиейтед прес.
14.03.2026 20:55

Иран омаловажи украинската помощ за страните от Персийския залив

Иранският шарже д'афер в Украйна Шахриар Амузегар отхвърли обещаната от Киев подкрепа за съюзниците на САЩ в Персийския залив, като я определи като „шега“, след като президентът Володимир Зеленски похвали уменията на своите сили в борбата срещу
13.03.2026 18:45

Иран разреши на два танкера с пропан-бутан, плаващи под индийски флаг, да преминат през Ормузкия проток, съобщиха източници на Ройтерс

Иран разреши на два танкера за пропан-бутан, плаващи под индийски флаг, да преминат през Ормузкия проток – ход, можещ да допринесе за частично облекчаване на кризата с газа за битови нужди в Индия, предаде Ройтерс, позовавайки се на четирима

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:21 на 16.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация