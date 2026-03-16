Австрийската артистка Дагмар Шюрер ще представи своята „Симбиотична синхроничност" в Националния природонаучен музей при БАН

Австрийската артистка Дагмар Шюрер ще представи днес от 17:00 ч. своята „Симбиотична синхроничност“ в София. Интерактивната мултимедийна инсталация ще бъде показана в Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (БАН), съобщават домакините.

По техни думи проектът на австрийската художничка изследва симбиозата като фундаментален принцип на живота и е вдъхновен от научните идеи на еволюционната биоложка Лин Маргулис, която поставя съжителството и взаимозависимостта между организмите в основата на еволюцията.

За разлика от доминиращите дарвинистки наративи, които поставят конкуренцията в центъра на еволюционните процеси, Маргулис подчертава ролята на съвместното съществуване между различни организми като двигател на биологичната сложност. В микробния свят симбиозата е правило, а границите между организмите се размиват в динамична мрежа от взаимозависимости. Тази перспектива поставя под въпрос самата идея за индивидуалност, разкривайки организмите като резултат от дълги процеси на съжителство и коеволюция. В основата на интерактивното преживяване със смесена реалност в работата на Дагмар Шюрер стои разбирането, че развитието на технологиите и тяхната всеобща приложимост променят параметрите на взаимодействие между наука и изкуство, като предлагат не само нови, неизследвани светове, но и различни начини за свързване с публиката.

Инсталацията предлага интерактивно преживяване със смесена реалност (MR), в което физическата среда и дигиталните елементи се преплитат. Чрез VR очила Meta Quest 3 посетителите могат да взаимодействат с виртуални обекти – да ги хващат, преместват и комбинират, създавайки нови хибридни структури. Тази динамична система от връзки отразява съвременните научни изследвания върху микробиомите, които разглеждат организмите като сложни екосистеми, населени от милиарди микроорганизми, казват организаторите.

Те допълват, че „Симбиотична синхроничност“ изследва хибридността, порьозните граници между тяло и среда и невидимите процеси, които оформят живота. В този контекст симбиозата се превръща не само в биологично явление, но и в концептуална рамка за мислене за взаимозависимост, уязвимост и съвместно съществуване.

Проектът е представян на редица европейски фестивали за дигитални и медийни изкуства, сред които Athens Digital Arts Festival в Атина (2025), Stuttgarter Filmwinter, Щутгарт (2025), Urban Wellbeing Festival (2025), Берлин, в изложбеното пространство „Сома арт".

Дагмар Шюрер е австрийска дигитална артистка, базирана в Берлин, която работи в областта на разширената анимация и XR технологии. Нейната художествена практика често е вдъхновена от научни концепции от биологията и невронауката. В своите хибридни преживявания тя свързва тези концепции с нови технологии като XR и изкуствен интелект, дигитално изграждане на светове и поетични интерпретации на човешкото съзнание и неговите взаимовръзки с околната среда. Чрез сложни анимации и пространствени мултимедийни инсталации тя създава съзерцателни пространства за размисъл върху променящата се връзка между технологията и възприятието.

Нейни произведения са представяни на международни фестивали и изложби, сред които са New Contemporaries в ICA London, Haus der Kulturen der Welt в Берлин, Аудиториумът на Лувъра в Париж, музеят Eunam в Южна Корея, Ars Electronica в Линц, Museum of Waste в Чанша, Китай, ISEA в Сеул, Belvedere21 във Виена, Tate Modern в Лондон и Fotografiska в Берлин. Тя е асистент по художествени изследвания и водещ на уъркшопи по XR разработка в Университета за приложни науки в Берлин.

/ЕМС