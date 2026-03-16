Координационният център към Механизма за еврото ще даде редовния си седмичен брифинг днес от 11:00 ч. в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

В рамките на брифинга Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на координационния център, представя актуални данни за процеса по въвеждане на еврото в България.

Процесът по приемане на еврото в България може да се отчете като приключил, като в момента институциите се занимават с технически въпроси по отношение на изтегляне на останалата парична маса в левове, която се намира извън касите на Българската народна банка, коментира Владимир Иванов на брифинга на 9 март. Много гладко премина целият процес, може би сме отличници в тази посока, каза Иванов, посочвайки, че вече почти не се срещат проблеми по отношение на обмяната на левове в евро.

Иванов отчете още, че стойността на потребителската кошница се задържа на 57 евро вече трета седмица.

На брифинга тогава председателят на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов съобщи, че месечната инфлация през февруари спрямо януари по предварителната оценка на НСИ е 0,3 на сто, а годишната - 3,3 на сто по индекса на потребителските цени. По отношение на месечната инфлация спрямо ХИПЦ в България се отчита, че през февруари тя е едва 0,1 на сто, като по-ниска е единствено инфлацията в Кипър, а в Словакия и в Португалия е изравнена с тази в България, допълни той.