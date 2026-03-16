Оркестър „Митонисимо“ представя „Буря и устрем“ тази вечер в София

Оркестър Mitonissimo представя „Буря и устрем"
София,  
16.03.2026 06:33
 (БТА)

Оркестър „Митонисимо“ (Mitonissimo) представя премиерната програма „Буря и устрем“ (Sturm und Drang) тази вечер, 16 март, в София, информират от екипа. В Централния военен клуб ще звучат творби на едни от най-ярките композитори от класическия период. 

„С разширения състав на оркестъра ще потопим публиката в интересния и малко познат свят на впечатляващи творби, вдъхновени от стилистиката на Sturm und Drang – направление, контрастиращо на рационализма на класицизма. То е предвестник на романтизма с идеите си за емоционална свобода, индивидуалност, изразяване на силата на чувствата. В музиката, Sturm und Drang е повлияло създаването на отделни специални творби на едни от най-ярките композитори от класическия период“, разказва маестро Огнян Митонов.

В първия концерт с разказ от цикъла са включени произведения на Волфганг Амадеус Моцарт - Симфония № 25 - емблематична за направлението Sturm und Drang симфония с изключителен заряд и емоционалност, с която не случайно започва най-награждаваният филм – „Амадеус“, коментира маестро Митонов.

Третата част от знаменития Концерт за флейта и оркестър в ре минор от Карл Филип Емануел Бах, най-славният от синовете на Йохан Себастиан Бах, със своя чувствителен стил се явява пряк предшественик на Sturm und Drang, казва Митонов. Солист ще е Мила Цанкова, която е и част от оркестъра.

Йозеф Хайдн със Симфония № 39 „Морска буря“ е една от кратките, но много впечатляващи симфонии на великия композитор, наричан „бащата на симфонията“. Произведението е ярък пример за композиция в стил Sturm und Drang, казва маестрото.

В първата част на Концерта за кларинет № 1 от Карл Мария фон Вебер солист ще е диригентът Огнян Митонов.

Последната творба в програмата е на Йохан Баптист Ванхал – Симфония в до минор, авторът е един от най-уважаваните и продуктивни композитори във Виена в класическия период.

Освен премиерно в София на 16 март и 18 май, концертните програми по проекта ще бъдат представени също в Самоков, Дупница и Ловеч.

