Ейми Мадиган спечели "Оскар" за най-добра поддържаща актриса за ролята си във филма на ужасите "Оръжия"

Ейми Мадиган спечели "Оскар" за най-добра поддържаща актриса за ролята си на вещица във филма на ужасите "Оръжия", предаде Ройтерс.

Седемдесет и пет годишната Мадиган е била номинирана за Оскар и през 1985 г. за ролята си във филма "Два пъти в живота".

В "Оръжия" тя играе леля Гладис - вещица, която се облича ексцентрично и около нея има подозрения, че е замесена в изчезването 17 деца от начално училище.

Когато излезе на сцената, Мадиган бе запитана как усеща разликата между тази номинация за "Оскар" и първата, обявена преди 40 години за ролята ѝ в "Два пъти в живота". Тя вдигна статуетката и заяви: "Разликата е, че този път получих златното момче".

Другите филми, с които е известна Мадиган, са "Чичо Бък", "Поле на мечтите" и "Огнени улици". Тя е омъжена за актьора Ед Харис от 1983 г.

Останалите номинирани за поддържаща женска роля бяха Ел Фанинг за "Сантиментална стойност", Инга Ибсдотер Лилеас, също за "Сантиментална стойност", Вунми Мосаку за "Грешници" и Теяна Тейлър за "Битка след битка".