Атака с дрон предизвика пожар на международното летище в Дубай; няма пострадали хора, съобщиха местните власти

Николай Велев
Международното летище в Дубай, 5 март 2026 г. Снимка: АП/Алтаф Кадри
Дубай,  
16.03.2026 04:44
 (БТА)
Атака с дрон предизвика пожар на международното летище в Дубай, като пламъците вече са овладени и няма данни за пострадали, съобщиха тази нощ местните власти.

"Инцидент с дрон в близост до международното летище в Дубай (DXB) е засегнал един от резервоарите за гориво", пише в изявление на медийната служба на Дубай, публикувано в социалната мрежа "Екс".

Авиокомпания "Емирейтс" (Emirates) обяви в "Екс", че временно спира полетите си от и до Дубай. 

Арабските държави от Персийския залив бяха подложени на повече от 2000 удара с ракети и дронове от началото на войната срещу Иран на 28 февруари, като целите включват дипломатически мисии и военни бази на САЩ, критична петролна инфраструктура, пристанища, летища, хотели и жилищни и офис сгради.

/НВ/

Свързани новини

15.03.2026 02:25

Тръмп призова съюзниците да изпратят военни кораби в Ормузкия проток на фона на ескалацията с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова съюзническите държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток, след като Иран заплаши с ескалация на конфликта в отговор на американските удари по ключови военни цели в Персийския залив, предаде Ройтерс. В
12.03.2026 12:57

Ройтерс: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран

Американско-израелската война срещу Иран поражда заплаха за пристанищата в Персийския залив и нарушава световната търговия чрез Ормузкия проток, през който обикновено преминават около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен
11.03.2026 20:20

АФП: Какви са жертвите в региона на размяната на ударите между Израел и САЩ от една страна и Иран от друга страна

Иран Иранското министерство на здравеопазването съобщи в понеделник, че повече от 1200 души са били убити, сред които около 200 жени и 200 деца под 12 години, а над 10 000 цивилни са били ранени. Фондацията на мъчениците и ветераните – иранска
07.03.2026 19:07

Държавният глава на ОАЕ заяви, че страната е в добро състояние и не е лесна плячка, в първите си публични коментари след ударите на Иран

Държавният глава на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян заяви, че страната му е в положение на война, но е в добро състояние, като каза на враговете си, че ОАЕ не е лесна плячка, предаде Ройтерс.

