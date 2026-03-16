Подробно търсене

Доналд Тръмп взе медии под прицел заради начина, по който отразяват войната в Иран

Николай Велев
Доналд Тръмп взе медии под прицел заради начина, по който отразяват войната в Иран
Доналд Тръмп взе медии под прицел заради начина, по който отразяват войната в Иран
Снимка: АП/Евън Вучи
Вашингтон ,  
16.03.2026 05:28
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини редица медии, че разпространяват дезинформация за войната в Иран, предаде ДПА.

По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект.

"Изкуственият интелект стана още едно оръжие за дезинформация, което Иран използва доста добре, като се има предвид, че те биват унищожавани с всеки изминал ден", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Факт е, че Иран е на път да бъде унищожен, а единствените битки, които "печелят", са онези, които сами създават чрез изкуствен интелект и които се разпространяват от корумпираните медии", отбеляза той.

"Радикалната Лява Преса е напълно наясно с това, но продължава с фалшивите истории и ЛЪЖИ", добави американският лидер.

Тръмп посочи, че е "изключително доволен" от факта, че председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар прави преглед лицензите на новинарските медии.

Кар в събота предупреди, че лицензите на някои медии могат да бъдат отнети. Той написа социалната мрежа "Екс", че телевизионните канали, които разпространяват "фалшиви новини и изкривяване на фактите", имат възможност да "коригират курса си" преди подновяването на лицензите им. Той не посочи конкретни медии.

Тръмп неведнъж е обвинявал медиите в пристрастност и недобросъвестно отразяване на събитията. В миналото той е разпространявал и неверни твърдения, както и съдържание, създадено с помощта на изкуствен интелект, включително представяне на своята визия за бъдещето на ивицата Газа и расистко видео, в което бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни, припомня ДПА.

/НВ/

Свързани новини

15.03.2026 06:15

Американският медиен регулатор заплашва телевизионни оператори с отнемане на лицензи заради репортажи за Иран

Председателят на американската Федерална комисия по комуникациите Брендън Кар предупреди американските телевизионни оператори, че могат да загубят лицензите си, ако не действат „в обществен интерес“ на фона на критиките на президента на САЩ Доналд
13.03.2026 08:11

Администрацията на Тръмп разкритикува телевизия Си Ен Ен, че излъчва послания от ирански лидери

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разкритикува снощи американската телевизия Си Ен Ен, че е излъчила част от публичното изявление на новия върховен лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:24 на 16.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация