Мирослав Минчев оглави класацията за „Спортист на годината на Община Разград“, а Георги Радославов е №1 при подрастващите

Двама колоездачи са начело на десетките за най-добрите спортисти на Община Разград за 2025 г. Мирослав Минчев е №1 в класацията „Спортист на годината 2025 на Община Разград“, а неговият възпитаник и съотборник Георги Радославов е победител в класацията „Спортист на годината 2025 при подрастващите до 18-годишна възраст“. Класирането е определено от петчленна комисия, председателствана от заместник-кмета Елка Неделчева, съобщиха от общинската администрация.

Общо 13 състезатели са номинирани от клубовете си в първата категория, а 12 – във втората, която е за подрастващи. Разгледани са и двете номинации за „Отбор на годината“. Класирането е извършено съгласно предварително утвърдени правила, посочват от общината.

Постиженията на Мирослав Минчев през годината са: първо място на 1000 метра от място, мъже елит от Държавен личен шампионат по колоездене, проведен в Пловдив и първо място на 1000 метра от място, мъже елит от Балканиадата по колоездене, проведена също в Пловдив.



На второ място в класацията е футболистът на ПФК Лудогорец Ивайло Чочев. Трета е състезателката по борба Фатме Шабан.



След тях в десетката на Община Разград са състезателката по борба Десислава Иванова, състезателят по колоездене Павел Николов, състезателката по културизъм Жаклин Ганчева. На седма позиция е Цвета Досева, състезател по стрелба с лък, а на осма – Димана Захариева, състезателка по лека атлетика. Десетката на общината се допълва от състезателите по културизъм и по лека атлетика Михаил Пенчев и Айтунч Алиев.

В класацията „Спортист на годината при подрастващите до 18 години“ след Георги Радославов са Ашли Йени, състезател по лека атлетика; Венцислав Ангелов, състезател по лека атлетика; Берк Хюскял, състезател по стрелба с лък; Карина Калинова, състезател по борба; Стефан Пенев, състезател по борба; Калоян Христов, състезател по колоездене; Ангел Николов, състезател по стрелба с лък; Ястиян Георгиев, футболист и Витомир Тодоров, футболист.

В категорията „Отбор на годината 2025 на Община Разград“ победител е мъжкият отбор на ПФК Лудогорец 1945, шампион и носител на купата на България.



За „Треньор на годината 2025 на Община Разград“ е обявен треньорът от Спортния клуб по борба “Лютфи Ахмедов“ Дениз Хамид с четирима състезатели в двете десетки.

В класацията „Спортист на годината 2025 на Община Разград“ има още една категория, победителят в която се определя с вот на публиката. В него участват всички 25 номинирани за двете десетки. Гласуването в анкетата започва днес и продължава до 15 декември, посочват от общината.

Призьорите ще получат от Община Разград плакети и парични награди на специална церемония на 17 декември на празничната сцена до Градската коледна елха.