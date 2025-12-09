Женският национален отбор на България ще има нов селекционер, договорът на Силвия Радойска изтече и няма да бъде подновен

Женският национален отбор по футбол на България ще има нов селекционер от 2026-а година, обявиха от БФС. Актуалният наставник на „лъвиците“ Силвия Радойска се разделя с тима, след като договорът й изтече и няма да бъде подновен. До няколко седмици, най-късно през януари, ще бъде обявен и новият треньор. Според информации на хора от футболните среди, вариантите са два – Ангел Славов или Троян Радулов, който води девическия национален тим на България.

"Българският футболен съюз информира футболната общественост, че договорът на досегашния селекционер на женския национален отбор Силвия Радойска изтече и няма да бъде подновен. Г-жа Радойска, която е дългогодишен национален състезател и капитан на националния тим по време на активната си кариера, заема поста на селекционер от 2020 г.

Ръководството на Българския футболен съюз й благодари за професионализма, всеотдайната работа и огромния й принос в развитието на женския футбол в България и й пожелава успех в бъдещите й начинания. Новият селекционер на женския национален тим ще бъде обявен на по-късен етап", се казва в официалното съобщение на БФС.

Радойска водеше женския национален тим от 2019-а година, когато първата селекция на страната при дамите беше възстановена след седем години пауза. В трудните първи години тя се постара да създаде боеспособен тим и да компенсира изоставането от другите страни в Европа. Положителни резултати бяха постигнати в турнира Лига на нациите, където България стигна до плейоф за място в Лига, В, но отстъпи в два мача на Украйна.