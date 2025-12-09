Детройт оглави класирането в Атлантическата дивизия на НХЛ след убедителна победа над Ванкувър

Отборът на Детройт оглави класирането в Атлантическата дивизия на Националната хокейна лига след убедителна победа с 4:0 над домакина Ванкувър в среща от редовния сезон.

Джеймс ван Римсдайк, Андрю Коп, Нейт Даниелсон и Дилан Ларкин се разписаха, Аксел Сандин-Пелика завърши с две асистенции, а Джон Гибсън направи 39 спасявания и не допусна гол („шътаут“) за първи път с екипа на тима след трансфера си от Анахайм през лятото. Това беше общо 25-и „шътаут“ за Гибсън в НХЛ и негов първи от 4 януари 2023 година.

Детройт е в серия от пет поредни мача поне с точка, три от които са победи, като вече има актив от 35 пункта.

Егор Шарангович се отличи с две попадения и асистенция и помогна на Калгари да спечели със 7:4 срещу гостуващия Бъфало. Назем Кадри добави гол и две асистенции, а канадците записаха трети последователен успех и седми в последните си десет срещи.

Йоел Ериксон Ек вкара два пъти и даде асистенция, а Минесота надделя с 4:1 над домакина Сиатъл, който допусна шеста поредна загуба.

Вратарят Денис Хилдеби парира 29 изстрела и регистрира първи „шътаут“ в кариерата си в лигата при успеха на Торонто с 2:0 над гостуващия Тампа Бей. Моргън Райли и Остън Матюс реализираха за канадците, които спечелиха за четвърти път в пет мача, във всеки един от които взеха поне точка.

Йоел Армиа отбеляза две попадения, а Лос Анджелис спечели с 4:2 като гост на Юта. Адриан Кемпе добави гол и асистенция за успеха. Анже Копитар също беше точен и вкара на 32-и различен отбор в лигата.

Клейтън Келър завърши с попадение и асистенция за домакините, които допуснаха шесто поражение в последните си осем двубоя.