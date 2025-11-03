Подробно търсене

Къртис Джоунс поднови занимания, но Александър Исак все още не тренира със съотборниците си в Ливърпул

Ивайло Георгиев
Снимка: Peter Byrne/PA via AP
Ливърпул,  
03.11.2025 17:42
 (БТА)

Полузащитникът Къртис Джоунс поднови тренировки, но нападателят Александър Исак продължава да бъде контузен и отсъства от откритото занимание на английския футболен клуб Ливърпул преди срещата в Шампионската лига по футбол с испанския Реал Мадрид. 

Джоунс не игра в последните два двубоя на Ливърпул, които заобиколиха паузата за мачове на националните отбори.  Той страдаше от леко разтежение, но излезе на тренировъчния терен с останалите играчи на мърсисайдци днес. 

Исак, рекордната покупка в английския футбол с платените на Нюкасъл 125 милиона паунда, също не игра за Швеция в световните квалификации. Той бе заменен на почивката на срещата с Айнтрахт Франкфурт, която Ливърпул спечели с 5:1 като гост на 22 октомври. 

Вратарят Алисон Бекер и защитникът Жереми Фримпонг също отпадат от групата на "червените".  

/БД/

