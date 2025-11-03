Къртис Джоунс поднови занимания, но Александър Исак все още не тренира със съотборниците си в Ливърпул

Полузащитникът Къртис Джоунс поднови тренировки, но нападателят Александър Исак продължава да бъде контузен и отсъства от откритото занимание на английския футболен клуб Ливърпул преди срещата в Шампионската лига по футбол с испанския Реал Мадрид.

Джоунс не игра в последните два двубоя на Ливърпул, които заобиколиха паузата за мачове на националните отбори. Той страдаше от леко разтежение, но излезе на тренировъчния терен с останалите играчи на мърсисайдци днес.

Исак, рекордната покупка в английския футбол с платените на Нюкасъл 125 милиона паунда, също не игра за Швеция в световните квалификации. Той бе заменен на почивката на срещата с Айнтрахт Франкфурт, която Ливърпул спечели с 5:1 като гост на 22 октомври.

Вратарят Алисон Бекер и защитникът Жереми Фримпонг също отпадат от групата на "червените".