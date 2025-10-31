В навечерието на Деня на народните будители Община Хисаря връчи наградите „Будител 2025“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Тържествената церемония по връчването на годишните отличия се проведе за първи път под мотото „Да съхраним духа, да вдъхновим бъдещето“.

Събитието събра в залата на Народно читалище „Иван Вазов – 1904“ десетки граждани, учители, творци, общественици и млади хора, за да отдаде признание на тези, които със своя труд, дух и вдъхновение продължават делото на българските будители.

„Будителите са хората, които осветяват пътя ни, когато светът потъва в сянка. Те не винаги носят факел – понякога носят просто една добра дума, усмивка или едно „Вярвам в теб“. Те са учителите, които събуждат любопитството на детето, творците, които пазят паметта на рода и създават красота, когато светът има нужда от нея, доброволците, които помагат, без да чакат благодарност, и младите хора, които мечтаят, действат и доказват, че будителството има лице и в XXI век. Хисаря има своя духовен пулс – и той тупти чрез делата на всеки от вас“, каза при откриването на церемонията кметът Ива Вълчева, цитирана от пресцентъра.

Връчени бяха отличия в категориите „Образование и знание“, „Култура и изкуство“, „Общество и гражданска активност“ и „Съвременни будители“. Специалното отличие „Млад будител“ бе присъдено на Георги Геров – ученик в 9. клас в Обединено училище „Христо Ботев“, с. Красново.

Най-високото отличие – „Будител на годината 2025“ – бе присъдено на Иван Чавов, директор на Основно училище „Св. Климент Охридски“ – Хисаря. Неговият труд и живот са образец за това как личната ангажираност може да промени съдбата на едно училище, на една общност и на поколения ученици, отбелязват от общината.

Призът „Будител по сърце“ бе връчен на самодейния театрален състав „Театър без диплома“, който повече от 40 години поддържа жив театралния дух в Хисаря и обединява поколения творци, посветили се на сцената с любов и вдъхновение.

Празничната вечер завърши с концерт на Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“. Церемонията „Будител 2025“ за пореден път доказа, че Хисаря е не само град с история, но и град с душа – с хора, които пазят словото, съхраняват традицията и вдъхновяват бъдещето, посочват от общинската администрация.