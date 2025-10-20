Майстори на обектива от област Ямбол представят нови творби в годишна представителна изложба на 23 октомври в арт галерия „Кирил Кръстев”. Експозицията включва произведения на членове на сдружение „Ямболска фотографска общност” (ЯФО) и приятели, каза за БТА председателят на ЯФО Стоян Стоянов.

И тази година ще имаме голямо жанрово разнообразие, също и на прилагани техники. Колегите участват с пейзажи, с репортажна, рекламна и концептуална фотография. Ще имаме от всичко, посочи Стоян Стоянов.

Експозицията „Изложба фотография” ще остане в салона на галерия „Кирил Кръстев” в продължение на две седмици.

В изданието през 2024 г. в годишната изложба бяха представени 36 фотографии от 18 автори от Ямбол и областта.