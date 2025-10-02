Целта ни е да увеличаваме специалностите, които са търсени от студентите, заяви директорът на филиала на СУ в Бургас доц. Георги Бърдаров

"Основата, поставена от предишния ръководител проф. Седларски и проф. Георгиев, е много добра. Оттук насетне идеята е да увеличаваме специалностите, особено онези, които ги няма в останалите университети в Бургас и такива, които са естествено търсени от студентите и от пазара на труда. Идеята е да сме в помощ на града." Това коментира пред журналисти новият директор на филиала на Софийски университет "Св. Климент Охридски" в Бургас доц. д-р Георги Бърдаров преди официалното откриване на неговата трета поред нова академична година в крайморския град.



Той обяви, че новите бакалавърски специалности по педагогика на обучението по китайски и по японски език са запълнени. Сред специалностите, които могат да бъдат добавени от следващата академична година, са например в сферите климатични промени и подводна археология. Доц. Бърдаров уточни, че първокурсниците на алма матер в Бургас тази година са около 36, а общо в целия филиал се обучават над 80.



По време на приветствието си в рамките на официалното откриване на новата академична година директорът на филиала посочи: „Нашата основна задача е да утвърдим и защитим марката и името на Софийския университет“. Доц. Бърдаров, който оглави филиала в началото на септември тази година, акцентира и върху значението на създадената студентска общност и качеството на новата учебна база.

В речта си той подчерта, че е впечатлен от развитието на града: „Не съм просто жител на Бургас, аз съм благодарен на Бургас и виждам колко добре се развива градът през последните десет години. Щастлив съм, че в последните години наблюдаваме и положителен демографски прираст. Бургас се превръща в модел на развитие и еталон за подражание в страната.“

В края на изказването си Бърдаров изрази благодарност към академичното ръководство, общинската власт и партньорите на филиала, като подчерта: „Няма как да не кажа, че Бургас вече има една много хубава студентска общност – общност, която да се развива, да създава и да може да се превърне в двигател на бъдещето.“