Клетва на творците положиха ръководители и възпитаници на Центъра за работа с деца в Разград в началото на новата учебна година

С клетва на творците бе дадено начало на учебната година в Центъра за работа с деца в Разград. Ръководители и възпитаници на извънучилищното звено положиха пред гости и родители на празника тържествена клетва да мислят смело, да бъдат различни, да грешат и да се учат от това. „Ние, творците на Центъра за работа с деца обещаваме да помагаме на другите, да се радваме на успехите и на пътя към тях, да уважаваме труда и таланта на всеки“, заявиха ученици и преподаватели. Момчетата и момичетата, заедно с техните ръководители се врекоха още да се забавляват заедно, докато създават и да помнят, че най-важният проект са самите те.

Тържеството на площада пред Общинския културен център беше съпътствано от игри, изненади и творчески предизвикателства за малки и големи. По забавен начин бяха представени заниманията в различните школи и формации.

„От днес фантазията влиза в час. Тя е първият гост в кабинетите и залите ни. Фантазията е най-голямото ни богатство и нашата най-важна сила, защото ние не просто откриваме нова учебна година. Днес отключваме вратата на един различен свят, свят, в който не се пишат оценки и не се броят грешки", каза водещата на събитието, вокалният педагог Свилена Дечева. Тя подчерта, че в ЦРД се събират не само да учат, а и да творят и се забавляват заедно.

Приветствие към педагозите и възпитаниците на Центъра отправи кметът Добрин Добрев. Той им пожела творческо вдъхновение, успехи и много награди, които да са повод за гордост за всички. На въпрос какво е за него ЦРД, Добрев заяви, че отговорът му като баща е, че това е мястото, където децата му развиват своите таланти, а като кмет - Центърът за работа с деца е бъдещето.

На същия въпрос зам.-кметът Елка Неделчева отговори, че за нея извънучилищното звено е място за среща на таланти, които покоряват национални и световни сцени. „Талант, усмивки и приятели“, с тези думи определи какво е за нея Центърът, началникът на отдел „Култура, туризъм и международна дейност“ в Община Разград Катерина Ганева. Сред официалните гости на откриването на творческата година в ЦРД бяха също старши експертът по физическо възпитание и спорт в Регионалното управление на образованието Иван Петров и главният експерт в отдел „Образование“ към Община Разград Теодора Ненкова.

За БТА директорът на ЦРД Даниела Куртева посочи, че през тази учебна година своите способности и дарования в 13-те школи на извънучилищното звено ще развиват 870 деца и ученици от всички разградски училища. Тя изрази гордостта си с постигнатото през изминалата учебна година. Куртева подчерта, че зад спечелените десетки призови места от участията на възпитаниците на Центъра в общински, областни, национални и международни фестивали, състезания, конкурси и олимпиади стои високият професионализъм и неуморният труд на екипа на ЦРД. Всяко дете и родител тази вечер имаше възможност да се срещне и разговаря с ръководителите на клубовете и школите.

По-рано днес с пожелания за успешна учебна година започна учебният процес и в Центъра за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) в Разград. Началото на новата учебна година в Ученическата спортна школа „Руси Бухтев“ беше поставено с лекоатлетически крос „Златна есен“.