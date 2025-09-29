Млади таланти от Майсторския клас на Вики Алмазиду в НБУ представят магията на джаза и латино музиката

На 30 септември от 19:00 ч. в Sofia Live Club българо-гръцката джаз певица Вики Алмазиду ще представи концерт с участието на млади изпълнители от своя майсторски клас в Нов български университет. В продължение на десет дни талантливи певци усъвършенстваха вокалната си техника и импровизационни умения, а сега ще излязат на сцена с програма от емблематични пиеси в стил боса нова и самба.

Концертът ще бъде с акомпанимент на специално подбран бенд от едни от най-ярките джаз инструменталисти в България – Кристиян Желев (ударни), Васил Хаджигрудев (контрабас), Георги Попов (перкусии), пианистите Евгени Шишенков, Михаил Дончев и Борис Петков, китаристът Димитър Благоев, тромпетистът Георги Стойков и тромбонистът Владислав Мичев. Специален гост е испанският саксофонист и композитор Арнау Гарофе, познат със своята виртуозност и съчетаване на джаз традицията с латино ритми.

Вики Алмазиду има впечатляваща международна кариера – завършва джаз пеене в Консерваторията в Солун, специализира в Германия и изнася концерти на престижни фестивали в Европа и САЩ. От години преподава поп и джаз пеене в НБУ, където обучава ново поколение таланти.

Майсторските класове по джаз в НБУ имат традиция, поставена от легендарния музикант и композитор Милчо Левиев, създател на Лятната музикална академия на университета през 2006 г. Неговото име остава вдъхновение за преподаватели и млади джаз изпълнители и до днес.

