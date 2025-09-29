Регионалната библиотека в Ловеч организира среща разговор със Силва Налбантян-Хачерян

Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев” в Ловеч организира на 1 октомври, сряда, среща разговор със Силва Налбантян-Хачерян, съобщи за БТА Албена Йончева от културната институция.

По думите ѝ тя е автор, съчетаващ деликатността на разказвача с дълбочината на изследователя. В нея живеят едновременно два свята: на научната мисъл и на човешките истории – крехки, разпокъсани, но винаги живи.

„Първият ѝ сборник с разкази - „Отломки“ (2015), е книга, в която думите не просто разказват, а събират. Парченца от памет, чувства, култури и съдби – отломки от голямата човешка цялост, които тя успява да подреди така, че да проговорят с нежност и истина”, разказа Йончева.

Тя допълни, че Силва Налбантян-Хачерян е автор на значими научни трудове като „Нематериалното културно наследство – политики и практики за неговото опазване“ (2019), „Културни институции и интеркултурно възпитание“ (2009) и „Възпитателни възможности на културните институции за интеграция на етническите общности в Република България“.

Освен това е съставител и преводач на книги с арменски народни приказки. Тя е и сценарист на документални филми, чрез които продължава да разказва – този път с образ и звук, но със същата чувствителност към съдбата, идентичността и паметта.

Нейната работа е посветена на съхраняването на духовността – както в академичната, така и в художествената ѝ форма, обобщи Йончева.