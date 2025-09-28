Български и чуждестранни изпълнители свирят Владигеров

Последният, пети концерт от поредицата „По Владигеровски“ ще се състои днес, 28 септември, в балната зала на Националната художествена галерия. Събитието гостува на 53-ото издание на международния фестивал „Софийски музикални седмици", информират организаторите от къщата музей „Панчо Владигеров“ в София.

Български и чуждестранни изпълнители ще изпълнят произведения от големия български композитор, представяйки разнообразна програма. Участват Едит Македонска – цигулка (Сърбия), Ваня Пешева – пиано, Слава Атанасова – цигулка, Кристина Базили – виолончело (Австрия), струнен квартет „КласикАрт" в състав Калина Христова – първа цигулка, Галина Любенова – втора цигулка, Евгения Бояджиева-Димова – виола, и Кристиана Михайлова – виолончело.

Ще звучат две пиеси оп. 20 за цигулка и пиано Романс и Ориентале, ноктюрно из „Новелети“ оп. 59, струнен квартет оп. 34 (1940) и трио за пиано, цигулка и виолончело в си бемол минор оп. 4.

/ДД