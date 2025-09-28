Подробно търсене

Български и чуждестранни изпълнители свирят Владигеров

Български и чуждестранни изпълнители свирят Владигеров
Български и чуждестранни изпълнители свирят Владигеров
Национална галерия, снимка – БТА/архив
София,  
28.09.2025 10:00
 (БТА)

Последният, пети концерт от поредицата „По Владигеровски“ ще се състои днес, 28 септември, в балната зала на Националната художествена галерия. Събитието гостува на 53-ото издание на международния фестивал „Софийски музикални седмици", информират организаторите от къщата музей „Панчо Владигеров“ в София.

Български и чуждестранни изпълнители ще изпълнят произведения от големия български композитор, представяйки разнообразна програма. Участват Едит Македонска – цигулка (Сърбия), Ваня Пешева – пиано, Слава Атанасова цигулка, Кристина Базили – виолончело (Австрия), струнен квартет „КласикАрт" в състав Калина Христова – първа цигулка, Галина Любенова – втора цигулка, Евгения Бояджиева-Димова – виола, и Кристиана Михайлова – виолончело.

Ще звучат две пиеси оп. 20 за цигулка и пиано Романс и Ориентале, ноктюрно из „Новелети“ оп. 59, струнен квартет оп. 34 (1940) и трио за пиано, цигулка и виолончело в си бемол минор оп. 4.

/ДД

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:40 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация