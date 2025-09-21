Осъвременено издание на книгата „Българска старина“ от Г. С. Раковски ще бъде представено в Ямбол на 26 септември

Вечер, посветена на книгата на Георги С. Раковски „Българска старина”, организира регионалната библиотека в Ямбол, която носи името на бележития наш възрожденец, революционер, писател и публицист. Литературното четене на осъвременения текст на творбата е по повод 160 години от първото ѝ издание, посочват домакините на събитието. Представянето ще бъде на 26 септември в залата на отдел „Читалня”.

Това е книга, която разнищва възлите на историята и разкрива българската старина такава, каквато е – дълбока, неподправена и силна, посочват организаторите на четенето. Представянето на „Българска старина” ще направи Веселин Димитров, автор на предговора към осъвремененото издание. Въведението в книгата е на доц. д-р Веселина Вачкова, историк и културолог, изследовател в Институт за исторически изследвания на БАН.