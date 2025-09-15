Общо 790 са първокласниците в област Кюстендил, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Кюстендил – Мая Стойчева. Броят им е по-нисък от миналата година, когато те са били 837.

Общият брой на учениците в областта е 10 492, като от тях в дневна форма на обучение са записани 9 812 ученика. Голям е броят на учениците в самостоятелна форма на обучение над 16-годишна възраст – 247.

Общо 38 са училищата в Кюстендилска област, включително и това в затвора в Бобов дол, където днес също започна новата учебна година. Детските градини в областта са 18, каза още Стойчева.

По данни на РУО, в последните години се запазва броят на учениците в началните класове след първи клас, дори има тенденция на връщане на ученици от чужбина.