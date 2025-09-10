Изложба представя резултатите от арттерапия за деца в София

Изложба, представяща резултатите проекта „Изкуство, създаващо радост“, ще бъде открита на 16 септември от 18:30 ч. в столичната Hostgallery. Експозицията представя резултатите от едноименния арт терапевтичен проект, реализиран между февруари и септември тази година в „Аджибадем сити клиник“ - УМБАЛ „Токуда“, и Санаториум „Царица Йоанна“ – Трявна, съобщават от екипа.

„Проектът въведе иновативна програма от арт терапевтични занимания за деца, преминаващи през дългосрочно болнично лечение. В осем тематични срещи, изпълнени с цветове, емоции и свобода на изразяване, малките участници рисуваха, моделираха, създаваха колажи и фотографски проекти – дейности, които се превърнаха в мост към радостта, въображението и вътрешната сила“, казват от екипа.

Те посочват, че в инициативата са се включили около 70 деца и техните близки. По думите им изложбата ще покаже техните творби и ще постави акцент върху ролята на изкуството в процеса на лечение и възстановяване, както и върху изграждането на общности на подкрепа.

/ВСР