Загребската опера представя тази вечер операта "Ленън" в София
Хърватският композитор Иво Йосипович е автор на операта "Ленън", снимка: личен архив на Иво Йосипович
София,  
05.09.2025 07:45
Загребската опера представя тази вечер в София операта "Ленън" от хърватския композитор Иво Йосипович. 

На сцената на Софийската опера и балет в "Ленън" ще участват изпълнителите Домагой Доротич, Дубравка Шепарович Мушович, Мария Кухар Шоша, Озрен Билушич, Кристина Анджелка Джопар, София Амели Гоич, Мартина Менегони, Синиша Галович, Дарио Чурич, Давор Радич, Антонио Брайкович, Ален Рушко, Борко Баюти, Синиша Щорк, както и танцьорите Иванчица Алайбег, Петра Варгович Станциу, Мая Шехич, Вид Вугринец, Дариа Бърдовник Буквич, Дуня Зоричич, Азамат Набюлин.

Режисьори са Иван Йосип Скендер и Марина Пейнович, художник на костюмите – Здравка Ивандия Киригин, хореограф – Барбара Новкович Новак, диригент на хора – Лука Вукшич, дизайнер на осветлението – Иван Лушичич Лиик и Елвис Буткович.

Посещението на Загребската опера в София е забележително културно и дипломатическо събитие. То е пример за това как операта служи като жив мост между нашите народи и култури, насърчавайки приятелството, разбирателството и споделените ценности, каза акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет по повод премиерата на „Ленън“ у нас.

По думите му Софийската национална опера и Загребската национална опера дават този жив урок сега, с операта „Ленън“ от Иво Йосипович в София, и нашата „Валкюра“ от Рихард Вагнер, която ще бъде представена на оперния фестивал в Загреб на 15 септември тази година.

„Това е история, която ни показва, че трябва да ценим хората, които са се борили за мир и любов. И въпреки че е трагедия, посланието е зов за мир и любов“, каза пред БТА композиторът Иво Йосипович. Той определя творбата си като съвременна модерна музика: „Няма цитати или алюзии, но в историята на операта, в либретото, има определени асоциации“.

01.09.2025 11:55

Иво Йосипович пред БТА: Трябва да ценим хората, които са се борили за мир и любов

Иво Йосипович, в разговор с Даниел Димитров – за първата среща с музиката на The Beatles и Джон Ленън, за баланса между документалното и художественото, и предизвикателството да пренесеш рок легенда в света на класическата опера. И още: Защо Ленън е актуален и днес? Как личността му се отрази в музикалния език на операта и защо няма цитати или алюзии към музиката на The Beatles? Как би звучал гласът на Ленън в днешната културна и политическа действителност?
27.08.2025 19:37

ХИНА: Операта на Хърватския национален театър ще представи „Ленън“ в София на 5 септември

За първи път Операта на Хърватския национален театър (HNK) в Загреб ще гостува в София на 5 септември, представяйки операта „Ленън“ от композитора и бивш хърватски президент Иво Йосипович и либретистката Марина Бити, предаде агенция ХИНА, позовавайки се на прессъобщение на Хърватския национален театър.

