Кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви
Традиционният кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа“ ще се състои на 11 октомври в силистренското село Сребърна
Снимка: Александър Леви (архив)
Силистра,  
05.09.2025 18:35
Традиционният кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа“ ще се състои на 11 октомври в силистренското село Сребърна, съобщиха от Община Силистра.

Организатор на проявата е Народно читалище “Възраждане – 1940” в с. Сребърна под патронажа на кмета на Силистра Александър Сабанов и е включено в културния календар на администрацията.

Могат да участват читалища, пенсионерски клубове, неформални групи и индивидуални участници, които да се представят с домашно приготвени ястия в глинено гърне, чувен или тава. Ястията ще се оценяват в категории супи, основни ястия и десерт от жури с председател етнологът д-р Йордан Касабов. Отличените участници ще бъдат наградени с грамоти и предметни награди.

Фестивалът започва през 2012 година като "Празник на гърнетата". От 2013 година носи името "Гозбите на Добруджа". По традиция в проявата а се включват участници от региона и от цяла Североизточна България. Очакват се гости от българските общности в Румъния и Молдова.

Крайният срок за записване е 30 септември.

 

