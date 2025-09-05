Ремонтът на бул. „Симеон Велики“ в Шумен ще се изпълнява заедно с подмяна на компрометирана водопроводна мрежа

Ремонтът на бул. „Симеон Велики" да се изпълнява паралелно с подмяната на пет компрометирани участъка от водопроводната мрежа, които ще се финансират със средства от инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Шумен. Това е договорено на среща на кмета на областния град проф. Христо Христов с управителя на дружеството Иван Пушкаров днес, състояла се с цел координация на предстоящите ремонтни дейности по булеварда, който е една от основните пътни артерии в града. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

В годишната програма на ВиК – Шумен за 2025 г. е заложена подмяна на три амортизирани участъка- от кръговото кръстовище с ул. „Строител" до кръстовището с ул. „Люле Бургас"; по бул. „Симеон Велики", западно от магазин „Практикер", както и от кръстовището на булеварда с ул. „Климент Охридски" до кръстовището с ул. „Васил Друмев", включително и прилежащите водопроводни отклонения.

„Важното е тези участъци да бъдат подменени преди полагането на новата асфалтова настилка. Така ще избегнем последващи разкопавания и ще спестим ненужни разходи. Въпросните трасета са силно амортизирани и досега не са били обхванати", каза на срещата проф. Христов, цитиран от общинския пресцентър.

Съвместната работа ще продължи и през 2026 г., когато ВиК-Шумен планира подмяната на водопроводна мрежа по още два участъка по булеварда – от кръстовището с ул. „Димитър Благоев" до кръстовището с ул. „Тодор Икономов", както и от кръстовището с ул. „Георги Сава Раковски" до кръстовището с ул. „Тича", допълниха от пресцентъра на общинската администрация.

В Шумен се въвежда временна организация на движение по бул. „Симеон Велики“ от 8 септември 2025 г. до 27 февруари 2026 година, съобщиха по-рано днес от общинския пресцентър.