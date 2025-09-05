Акциите на "Броудком" поскъпнаха с 15 на сто, след като технологичният гигант обяви, че си е гарантирал нов клиент за 10 милиарда долара, който според анализаторите е "ОупънЕйАй"

Акциите на "Броудком" (Broadcom) поскъпнаха с 15 на сто в днешната търговия, след като производителят на чипове обяви във видеоконферентна връзка след обявяването на финансовите резултати, че си е осигурил нов клиент с поръчка на стойност 10 милиарда долара, информира Си Ен Би Си. Анализаторите веднага посочиха "ОупънЕйАй" (OpenAI) като най-вероятен клиент.

След като обяви по-добри от очакваното резултати късно вчера, главният изпълнителен директор на "Броудком" Хок Тан каза на анализаторите, че четвърти голям клиент е направил поръчка за чипове за изкуствен интелект на стойност 10 милиарда долара. Компанията нарича тези чипове XPU -та.

"Един от тези потенциални клиенти пусна поръчка за производство към "Броудком" и ние съответно го определихме като квалифициран клиент за XPU", заяви Тан. Той добави, че поръчката е повишила прогнозата на "Броудком" за приходите от ИИ през идната година, когато ще започнат доставките.

Анализатори от "Мизухо" (Mizuho), "Кантор Фицджералд" (Cantor Fitzgerald) и "Кийбанк" (KeyBanc) заявиха, че смятат "ОупънЕйАй" за този клиент. Според в. "Файненшъл таймс", който позовава на източници, запознати с партньорството, двете компании са създали съвместно чип, който ще излезе на пазара догодина.

"ОупънЕйАй" отказа да коментира темата.

Въпреки че "Броудком" не разкрива имената на своите големи клиенти от сферата на уеб технологиите, анализатори още от миналата година твърдят, че първите три големи клиента са "Гугъл" (Google), "Мета" (Meta) и "БайтДенс" (ByteDance, собственикът на "ТикТок" - TikTok).

"По време на конферентната връзка компанията ни изненада, като обяви, че си е осигурила поръчка за 10 милиарда долара от четвърти клиент на XPU. като смятаме, че това е "ОупънЕйАй", което добавя значителен потенциал към сегашните три клиента на тези чипове за изкуствен интелект ("Гугъл","Мета" и "БайтДенс")“, написаха анализатори от "Кантор". "Очаква се доставките да започнат през 2026 г.", допълниха те.

Акциите на "Броудком" бележат сериозен ръст, тъй като компанията се присъедини към "Енвидиа" (Nvidia) в надпреварата за изграждане на процесори и инфраструктури, необходими за мащабните задачи на ИИ. Акциите са се покачили с около 130 на сто за последната година, повишавайки пазарната капитализация на "Броудком" до над 1,6 трилиона долара.

За третото финансово тримесечие "Броудком" отчете печалба и приходи над очакванията. Компанията прогнозира приходи от 17,4 милиарда долара за четвъртото тримесечие – повече от очакваните от анализаторите 17,02 милиарда долара, като постъпленията от ИИ ще достигнат 6,2 милиарда долара.

Но именно новината за клиент с поръчка за 10 милиарда долара развълнува Уолстрийт.

Тан каза при обявяването на резултатите, че "внезапното и значително търсене подобрява прогнозите за идната година и наистина променя начина, по който гледаме на 2026 г."

Компанията не даде конкретни насоки за 2026 г., но Тан намекна, че растежът в сегмента на ИИ може да бъде по-висок от диапазона 50 – 60 на сто, обявен при предишна видеоконферентна връзка.

Анализаторите от "Мизухо" повишиха прогнозата си за растежа на приходите на компанията от ИИ догодина до 76 на сто (от около 60 на сто), което би увеличило общата сума до 35 милиарда долара. Според данни на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG), , общите приходи за финансовата година, приключваща през октомври 2026 г., се очаква да нараснат с около 30 на сто– до 81,8 милиарда долара спрямо 63,1 милиарда долара тази финансова година.

В допълнение към хардуера "Броудком" има и голям софтуерен бизнес, подсилен от придобиването на "ВиЕмУеър" (VMware) през 2023 г. за 61 милиарда долара. Приходите в сегмента за инфраструктурен софтуер, който включва "ВиЕмУеър", са нараснали с 43 на сто до 6,79 милиарда долара.