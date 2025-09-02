Четиримата творци от артистичната фамилия Йорданови в Ямбол подредиха колективна изложба. Тя беше открита тази вечер в градската Художествената галерия „Жорж Папазов“. Събитието се състоя в изложбената зала в бившата Синагога в комплекса на галерията, събирайки хора от различните творчески среди в Ямбол и ценители на визуалното изкуство. На откриването присъства и заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов.

Експозицията показва синергия от пластично изкуство и живописни творби. Свои произведения представиха скулпторът и директор на галерията Петко Йорданов, съпругата му – ямболската художничка Диана Йорданова, синът им Борис Йорданов, който следва стъпките на баща си в скулптурата, но със собствен почерк, дъщеря им Силвия Йорданова – ландшафтен архитект на Хаваите, която също е изкушена от живописта.

За мен тази изложба е истинско съкровение. Досега не сме правили колективна изложба. Поглеждайки назад във времето се оказа, че и в историята на ямболската галерия липсват такива изложби, представящи всички творци в едно семейство. А в нашето семейство всеки е намерил своя път във визуалното изкуство и от десетилетия работи по собствените си изразни средства, теми и визуални метафори, посочи Петко Йорданов.

Той направи и закачлива препратка как изкуството и любовта в семейството могат да обединяват различни стихии. „Аз съм зодия Риби, вода, но не гола вода. Диана е огън-жена, тя е зодия Лъв. Силвия е въздух, ама не въздух под налягане, тя е ефирната зодия Везни. Борис е земя, той е зодия Телец. Ние сме толкова различни и много трудно стигаме до вземането на общо решение, но за тази изложба нямахме никакво противоречие“, отбеляза директорът на ямболската галерия.

Изненада към артистичното семейство поднесе проф. Иван Газдов, който при откриването направи академичен „разрез“ на общата експозиция на фамилия Йорданови. „Неминуемо се превръща в една стабилна демонстрация на многото обхващания на различни, може да се каже безкрайни, терени на изкуството. Този вид подредба става експозиция-урок по история на изкуството. Ние сме изправени пред един уникален и възхитителен квартет, който представя своята соната в безкрайната ода на българското изкуство“, посочи проф. Газдов.

Колективната изложба е първото събитие в централната ямболска галерия за новия творчески сезон. Може да бъде разгледана до 19 септември.