Бразилска актриса ще играе на български език свой авторски спектакъл във Велико Търново

Откритата сцена "Арт лято" във Велико Търново, където се провежда ежегодно Международен театрален фестивал "Лято, кукли и приятели". Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Велико Търново,  
13.08.2025 15:43
 (БТА)

Бразилската актриса Крис Мигел ще изиграе на български език своя авторски спектакъл „Може да летим и без криле“ във Велико Търново на 16 август. Това ще се случи в рамките на организирания от Куклен театър „Весел“ Международен театрален фестивал „Лято, кукли и приятели“, съобщи създателят на събитието Веселин Василев. Спектакълът ще бъде представен на сцена „Арт лято“ до Художествена галерия „Борис Денев“. Постановката е дело на Крис Мигел, а сценографията – на Паула Галасо и Анхело Мигел.

Василев допълни, че великотърновци и гостите на града имат възможността да разгледат и временната изложба „Доньо Донев и неговите веселяци“, посветена на художника, която също е част от програмата на фестивала. Експозицията, включваща около 70 творби на автора, е разположена в сградата на Художествената галерия и ще остане там до 17 август включително.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели” се провежда с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и Министерството на културата, в партньорство с Художествена галерия „Борис Денев“. Той е част от Календара на културните събития на Община Велико Търново.

БТА припомня, че настоящият седми сезон на театралния фестивал включва 25 събития. Той бе открит на 7 юни и ще продължи до 30 август, когато ще бъде обявен и носителят на Наградата на публиката.

