Guns N’ Roses в София: Благодарим ви, че ни карате да се чувстваме като у дома си

Три часа и десет минути. Тридесет и една песни. Над 40 000 почитатели. Безброй китари, минали през ръцете на Слаш. Неуморен Аксел Роуз. Светлинно и мултимедийно шоу на световно ниво. Това са фактите от завръщането на Guns N’ Roses в София – на 21 юли, на националния стадион „Васил Левски“, по покана на Fest Team.

Американската хард рок група излезе на сцената малко преди 19:20 ч., по светло и под все още парещите лъчи на юлското слънце, видя репортер на БТА. Welcome to the Jungle (Добре дошли в джунглата) от 1987 г. бе откриващото парче, последвано от Mr. Brownstone, Bad Obsession, Live and Let Die, Chinese Democracy, It's So Easy, Yesterdays, Estranged, You Could Be Mine, The General, Civil War, Shadow of Your Love, Used to Love Her, Hard Skool, Double Talkin' Jive, Absurd. След Sorry – осемнадесет парчета по-късо, Аксел Роуз преотстъпи микрофона на Дъф Маккагън за Thunder and Lightning, кавърът на Thin Lizzy от 1983 г.

Връщането на оригинални вокалист на сцената бе за Knockin' on Heaven's Door, заедно с пеещия стадион и хиляди запалени фенерчета на телефоните. Някъде тук бяха и думите на Аксел Роуз: „Благодарим ви, че ни карате да се чувстваме като у дома си“, както и признанието „И аз ви обичам“.

Слаш, който смени над десет китари по време на шоуто, се представи и с две сола. Едното от тях бе изцяло китарно, а другото в Coma (1991) с така наречения токбокс – устройство, което позволява на музикантите да променят звука на инструмент, като оформят честотното съдържание и прилагат речеви звуци – както при пеене.

Своеобразната трета част на концерта започна със суперхита Sweet Child o' Mine, Rocket Queen, Perhaps, November Rain, This I Love, Never Say Die, Don't Cry и на финала – динамичното парче Nightrain. Както и през 2012 г., шоуто приключи с биса на Paradise City.

Преди хедлайнерите публиката бе подгрята с 40-минутен сет от Public Enemy. Американската хип-хоп формация излезе на сцената точно в 18:00 ч. През 2004 година списанието Rolling Stine постави Public Enemy под номер 44 в класацията „Стоте най-велики артисти на всички времена“.

Първото гостуване на Guns N’ Roses у нас е през юли 2012 г. на фестивала Sofia Rocks. Събитието е на несъществуващия в момента стадион „Българска армия“. Концертът на 21 юли 2025 г. е част от турне в Европа и Близкия изток. Обиколката започна на 23 май и включва 24 дати, част от които са чисто нови за групата локации – като Саудитска Арабия, Грузия, Литва и Люксембург. Турът минава и през Сърбия, Турция, Португалия, Испания, Италия, Чехия, Германия, Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Полша, Унгария, Австрия.