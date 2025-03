Певицата и актриса Лейди Гага има желание да напише мюзикъл за Бродуей - начинание, което може да й помогне да постигне голямата четворка ЕГОТ - водещите награди за телевизия, музика, кино и телевизия "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони", пише Мюзик нюз.

На скорошна пресконференция, организирана от Спотифай, изпълнителката на Poker Face отговори на фен, който й предложи да се впусне в Бродуей като начин да си осигури престижния статут.

Лейди Гага отхвърли идеята за участие в сценична постановка, казвайки, че не би могла да се справи с осем представления седмично в продължение на месеци, но все пак отбеляза, че вместо това не изключва идеята да напише мюзикъл.

"Наистина бих искала да го направя. Мисля, че това би ми донесло много радост. За целта първото нещо, което трябва да се случи, е да разбера каква важна история искам да разкажа. Оценявам желанието на феновете да спечеля "Тони", но за целта трябва да вложа години работа", сподели Лейди Гага.

Изпълнителката е изминала половината път към статута ЕГОТ, с който могат да се похвалят малцина. Лейди Гага има в колекцията си 14 награди "Грами" и "Оскар", но макар да е номинирана за "Еми" четири пъти, все още не е печелила водещото телевизионно отличие.

Евентуална нейна изява на Бродуей може да й постеле пътя за спечелването и на най-престижната театрална награда "Тони".

Преди броени дни 38-годишната Лейди Гага издаде седмия си студиен албум Mayhem.

С него изпълнителката отбелязва "завръщането към готическите мечти" от ранните си песни.

Лейди Гага каза, че е почувствала "наистина силно" завръщането към мрачната енергия на първите си два албума The Fame Monster и Born This Way. Певицата допълва, че със следващите си записи е навлязла в "нова територия", но сега се завръща отново към музикалните си корени.

Миналия месец беше съобщено, че Лейди Гага ще изнесе безплатен концерт в Рио де Жанейро през май.