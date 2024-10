Infinity Team създаде музикален албум с помощта на изкуствен интелект

Infinity Team създаде първия си AI музикален албум, посветен изцяло на клуба. Проект Beyond the Limits включва шест оригинални композиции, създадени с помощта на изкуствен интелект, а зад тях стоят двамата създатели на клуба – Иван Бъчваров и Стефан Иванов, уточняват от клубове по спортни танци .



Идеята за създаването на AI музикален албум възниква от желанието на Иван и Стефан да създадат нещо персонализирано за танцьорите на клуба. Вдъхновени от възможностите на изкуствения интелект и стремежа да предоставят на клуба си оригинална музика, която най-добре отразява спецификите на техния стил, те решават да се възползват от напредъка на технологиите. Иванов, който освен съосновател и главен треньор на клуба е и текстописец, сам пише текстовете на три от песните в албума – Fly off the ground, Infinity и Infinity shake.



Авторите разказват, че Beyond the Limits съвсем съзнателно е разнообразен. Три от песните са специално създадени, за да отговарят на стиловете танци, практикувани в клуба. Композициите съчетават ритъм и енергия, подходящи за танцовите изпълнения на Infinity Team. Две от песните носят свежо хип хоп звучене, което добавя динамика и възможност за експериментиране с нови танцови стилове.



Особено внимание заслужава песента „Няма край“, която се утвърждава като химн на клуба, посочват от Infinity Team: „Тази песен не е просто част от албума – тя е символ на духа и енергията, които обединяват всички членове. „Няма край” е музикалният израз на страстта и отдадеността, които характеризират танцьорите на Infinity Team и се е превърнала в емблема на клуба“.