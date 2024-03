Николай Петков показва 40 нови творби в изложбата „Предимно вертикално“

„Предимно вертикално“ е заглавието на изложбата, която Николай Петков и кураторът Петер Цанев представят. Експозицията ще бъде показана в галерия „Харта“ от 6 до 29 март, съобщават организаторите.

От екипа отбелязват, че изложбата на Николай Петков „Предимно вертикално“ представя непоказвана серия от 40 акаварелни работи, завършени през 2019 г., непосредствено преди началото на световната пандемия от КОВИД-19. „Със своя еднотипен малък размер и своеобразна писмена техника работите могат да бъдат оприличени на писма. Някои от названията, изписани върху тези малки хартиени писма, като „Прозорец на възможност“, „Обществено поле“, „Крехка подкрепа“, „Устойчив растеж“, „Следващо бъдеще“ или „Липсващ хоризонт“ днес сякаш ни позволяват да прочетем целия акварелен цикъл като едно странно и никога не изпратено предупредително послание“, казват те.

Николай Петков е роден през 1967 г. във Враца. Завършва ССХУ за Изящни изкуства в София през 1986 г. Дипломира се в Националната художествена академия, София, специалност „Стенопис" в класа на проф. Димо Заимов през 1994 г. През 1995-6 г. учи история и теория на изкуството при проф. Алън Дейвид и проф. Джон Мор в The New School for Social Research, Ню Йорк. Доктор по изкуствознание от 2010г., НХА, София, катедра „Изкуствознание", с дисертация „Живописната картина през втората половина на ХХ век – визуални параметри и културни основания. Интерпретация на западния опит и българската художествена практика и теория“.

/ВСР