Стотни разделиха Адриан Йонинов от място във финала на 200 метра гръб на световното първенство по плуване за юноши

Мирослав Димитров
AP Photo/Lee Jin-man
Отопени,  
24.08.2025 14:37
 (БТА)

Адриан Йонинов завърши на десетото място на 200 метра гръб на световното първенство по плуване за юноши в Отопени, Румъния. 

Йонинов фиксира време 2.00,66 минути в сериите, което е второ най-добро във вечната ранглиста на България в дисциплината, като отстъпва единствено на националния рекорд на Калоян Левтеров  01.56.57 от 2020 година. 

Само 33 стотни разделиха българина от осмия в сериите украинец Антон Денисенко, който затвори финала в дисциплината. 

Другият български участник на 200 метра на гръб Дарен Кирилов зае 17-о място с 2:02.76 минути.

/МД/

