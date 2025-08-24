Стотни разделиха Адриан Йонинов от място във финала на 200 метра гръб на световното първенство по плуване за юноши

site.btaСтотни разделиха Адриан Йонинов от място във финала на 200 метра гръб на световното първенство по плуване за юноши
Адриан Йонинов завърши на десетото място на 200 метра гръб на световното първенство по плуване за юноши в Отопени, Румъния.
Йонинов фиксира време 2.00,66 минути в сериите, което е второ най-добро във вечната ранглиста на България в дисциплината, като отстъпва единствено на националния рекорд на Калоян Левтеров 01.56.57 от 2020 година.
Само 33 стотни разделиха българина от осмия в сериите украинец Антон Денисенко, който затвори финала в дисциплината.
Другият български участник на 200 метра на гръб Дарен Кирилов зае 17-о място с 2:02.76 минути.
/МД/
