Виктория Томова загуби едно място в световната ранглиста на УТА, няма промени в челните позиции

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова отстъпи едно място в световната ранглиста, като според новата й версия вече е на 98-о място. Българката загуби 5 точки от актива си, след като не успя да се класира за основната схема на Откритото първенство на САЩ.

Сред останалите българки най-голям скок записа Ива Иванова, която напредна с 33 места в класацията и вече влезе в Топ 700.

В челната десетка няма никакви размествания в очакване на последното първенство от Големия шлем за годината, което започва днес.

В класацията на двойки отново няма почти никакви размествания, като единствено Ива Иванова е спечелила 68 позиции.

Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях: сингъл: 1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 11225 точки 2. (3) Ига Швьонтек (Полша) 7933 точки 3. (2) Коко Гоф (САЩ) 7874 точки 4. (4) Джесика Пегула (САЩ) 4903 точки 5. (5) Мира Андреева (Русия) 4733 точки 6. (6) Мадисън Кийс (САЩ) 4699 точки 7. (7) Цинвън Чжън (Китай) 4433 точки 8. (9) Джазмин Паолини (Италия) 4116 точки 9. (8) Аманда Анисимова (САЩ) 3869 точки 10. (10) Елена Рибакина (Казахстан) 3663 точки българките: 98. (97) Виктория Томова 763 точки 273. (275) Лиа Каратанчева 259 точки 367. (370) Изабелла Шиникова 161 точки 380. (382) Денислава Глушкова 153 точки 464. (462) Росица Денчева 111 точки 469. (469) Гергана Топалова 108 точки 589. (606) Лидия Енчева 74 точки 660. (654) Елизара Янева 60 точки 675. (708) Ива Иванова 57 точки 969. (972) Юлия Стаматова 21 точки 1236.(1221) Диа Евтимова 9 точки 1236.(1243) Мелис Расим 9 точки 1426.(1425) Беатрис Спасова 4 точки 1450.(1451) Дария Великова 3 точки двойки: 1. (1) Тейлър Таунзенд (САЩ) 7940 точки 2. (2) Катержина Синиакова (Чехия) 7800 точки 3. (3) Елена Остапенко (Латвия) 7535 точки 4. (5) Сара Ерани (Италия) 6545 точки 4. (5) Джазмин Паолини (Италия) 6545 точки 6. (4) Вероника Кудерметова (Русия) 6435 точки 7. (7) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 6155 точки 8. (13) Габриела Дабровски (Канада) 5700 точки 9. (8) Шуай Чжан (Китай) 5340 точки 10. (10) Анна Данилина (Казахстан) 5180 точки българките: 139. (139) Виктория Томова 567 точки 189. (189) Лиа Каратанчева 415 точки 327. (328) Изабелла Шиникова 239 точки 746. (749) Гергана Топалова 68 точки 857. (856) Денислава Глушкова 52 точки 868. (934) Ива Иванова 51 точки 925. (921) Юлия Стаматова 43 точки 996. (989) Диа Евтимова 36 точки 1062.(1063) Елизара Янева 30 точки 1170.(1166) Росица Денчева 24 точки 1181.(1298) Лидия Енчева 23 точки 1184.(1178) Уляна Храбавец 23 точки 1247.(1248) Алекса Каратанчева 20 точки 1255.(1258) Беатрис Спасова 19 точки 1255.(1258) Зиновия Ванева 19 точки 1434.(1439) Мелис Расим 13 точки 1494.(1501) Йоана Монева 11 точки 1582.(1587) Ани Вангелова 8 точки