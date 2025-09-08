Виктория Томова запази място в топ 100 на световната ранглиста по тенис при жените, начело е Арина Сабаленка

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази 98-ото си място в световната ранглиста по тенис при женитe със 773 точки.

Втората ракета на страната при дамите Лиа Каратанчева загуби 41 позиции и вече е 314-а в света с 209 точки.

В топ 3 на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 11225 точки.

Втора остава полякинята Ига Швьонтек със 7933 точки, пред американката Коко Гоф, която има 7874 точки в актива си.

Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях: сингъл: 1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 11225 точки 2. (2) Ига Швьонтек (Полша) 7933 точки 3. (3) Коко Гоф (САЩ) 7874 точки 4. (9) Аманда Анисимова (САЩ) 5159 точки 5. (5) Мира Андреева (Русия) 4793 точки 6. (6) Мадисън Кийс (САЩ) 4579 точки 7. (4) Джесика Пегула (САЩ) 4383 точки 8. (8) Джазмин Паолини (Италия) 4006 точки 9. (7) Цинвън Чжън (Китай) 4003 точки 10. (10) Елена Рибакина (Казахстан) 3833 точки българките: 98. (98) Виктория Томова 773 точки 314. (273) Лиа Каратанчева 209 точки 345. (367) Изабелла Шиникова 174 точки 378. (380) Денислава Глушкова 152 точки 437. (464) Росица Денчева 120 точки 501. (469) Гергана Топалова 99 точки 613. (589) Лидия Енчева 68 точки 654. (660) Елизара Янева 60 точки 669. (675) Ива Иванова 57 точки 946. (969) Юлия Стаматова 21 точки 1224.(1236) Диа Евтимова 9 точки 1224.(1236) Мелис Расим 9 точки 1424.(1426) Беатрис Спасова 4 точки 1448.(1450) Дария Великова 3 точки двойки: 1. (1) Тейлър Таунзенд (САЩ) 8460 точки 2. (2) Катержина Синиакова (Чехия) 8320 точки 3. (7) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 7725 точки 4. (8) Габриела Дабровски (Канада) 7270 точки 5. (4) Сара Ерани (Италия) 7195 точки 6. (4) Джазмин Паолини (Италия) 7195 точки 7. (6) Вероника Кудерметова (Русия) 6435 точки 8. (3) Елена Остапенко (Латвия) 5643 точки 9. (13) Елизе Мертенс (Белгия) 5630 точки 10. (12) Диана Шнайдер (Русия) 5365 точки българките: 137. (139) Виктория Томова 557 точки 190. (189) Лиа Каратанчева 415 точки 338. (327) Изабелла Шиникова 227 точки 734.(1170) Росица Денчева 71 точки 747. (746) Гергана Топалова 69 точки 859. (857) Денислава Глушкова 52 точки 868. (868) Ива Иванова 51 точки 925. (925) Юлия Стаматова 43 точки 988. (996) Диа Евтимова 36 точки 1027.(1184) Уляна Храбавец 33 точки 1050.(1181) Лидия Енчева 31 точки 1062.(1062) Елизара Янева 30 точки 1107.(1255) Беатрис Спасова 27 точки 1245.(1247) Алекса Каратанчева 20 точки 1253.(1255) Зиновия Ванева 19 точки 1398.(1398) Дария Великова 14 точки 1429.(1434) Мелис Расим 13 точки 1461.(1494) Йоана Монева 12 точки 1613.(1582) Ани Вангелова 5 точки