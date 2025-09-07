Всички шампионки от Откритото първенство на САЩ по тенис при жените

Всички победителки в Откритото първенство на САЩ по тенис:

2025 Арина Сабаленка (Беларус)

2024 Арина Сабаленка (Беларус)

2023 Коко Гоф (САЩ)

2022 Ига Швьонгек (Полша)

2021 Ема Ръдукану (Великобритания)

2020 Наоми Осака (Япония)

2019 Бианка Андрееску (Канада)

2018 Наоми Осака (Япония)

2017 Слоун Стивънс (САЩ)

2016 Анжелик Кербер (Германия)

2015 Флавия Пенета (Италия)

2014 Серина Уилямс (САЩ)

2013 Серина Уилямс (САЩ)

2012 Серина Уилямс (САЩ)

2011 Саманта Стосър (Австралия)

2010 Ким Клайстерс (Белгия)

2009 Ким Клайстерс (Белгия)

2008 Серина Уилямс (САЩ)

2007 Жустин Енен (Белгия)

2006 Мария Шарапова (Русия)

2005 Ким Клайстерс (Белгия)

2004 Светлана Кузнецова (Русия)

2003 Жустин Енен (Белгия)

2002 Серина Уилямс (САЩ)

2001 Винъс Уилямс (САЩ)

2000 Винъс Уилямс (САЩ)

1999 Серина Уилямс (САЩ)

1998 Линдзи Дейвънпорт (САЩ)

1997 Мартина Хингис (Швейцария)

1996 Щефи Граф (Германия)

1995 Щефи Граф (Германия)

1994 Аранча Санчес Викарио (Испания)

1993 Щефи Граф (Германия)

1992 Моника Селеш (Югославия)

1991 Моника Селеш (Югославия)

1990 Габриела Сабатини (Аржентина)

1989 Щефи Граф (Германия)

1988 Щефи Граф (Германия)

1987 Мартина Навратилова (САЩ)

1986 Мартина Навратилова (САЩ)

1985 Хана Мандликова (Чехословакия)

1984 Мартина Навратилова (САЩ)

1983 Мартина Навратилова (САЩ)

1982 Крис Евърт (САЩ)

1981 Трейси Остин (САЩ)

1980 Крис Евърт (САЩ)

1979 Трейси Остин (САЩ)

1978 Крис Евърт (САЩ)

1977 Крис Евърт (САЩ)

1976 Крис Евърт (САЩ)

1975 Крис Евърт (САЩ)

1974 Били Джийн Кинг (САЩ)

1973 Маргарет Смит Корт (Австралия)

1972 Били Джийн Кинг (САЩ)

1971 Били Джийн Кинг (САЩ)

1970 Маргарет Смит Корт (Австралия)

1969 Маргарет Смит Корт (Австралия)

1968 Вирджиния Уейд (Великобритания)

1967 Били Джийн Кинг (САЩ)

1966 Мария Буено (Бразилия)

1965 Маргарет Смит Корт (Австралия)

1964 Мария Буено (Бразилия)

1963 Мария Буено (Бразилия)

1962 Маргарет Смит (Австралия)

1961 Дарлийн Хард (САЩ)

1960 Дарлийн Хард (САЩ)

1959 Мария Буено (Бразилия)

1958 Алтеа Гибсън (САЩ)

1957 Алтеа Гибсън (САЩ)

1956 Шърли Фрай (САЩ)

1955 Дорис Харт (САЩ)

1954 Дорис Харт (САЩ)

1953 Морийн Конъли (САЩ)

1952 Морийн Конъли (САЩ)

1951 Морийн Конъли (САЩ)

1950 Маргарет Осбърн Дюпонт (САЩ)

1949 Маргарет Осбърн Дюпонт (САЩ)

1948 Маргарет Осбърн Дюпонт (САЩ)

1947 Луиз Броу (САЩ)

1946 Полин Бец (САЩ)

1945 Сара Палфри Кук (САЩ)

1944 Полин Бец (САЩ)

1943 Полин Бец (САЩ)

1942 Полин Бец (САЩ)

1941 Сара Палфри Кук (САЩ)

1940 Алис Марбъл (САЩ)

1939 Алис Марбъл (САЩ)

1938 Алис Марбъл (САЩ)

1937 Анита Лисане (Чили)

1936 Алис Марбъл (САЩ)

1935 Хелън Джейкъбс (САЩ)

1934 Хелън Джейкъбс (САЩ)

1933 Хелън Джейкъбс (САЩ)

1932 Хелън Джейкъбс (САЩ)

1931 Хелън Уилс Мууди (САЩ)

1930 Бети Нютол (Великобритания)

1929 Хелън Уилс (САЩ)

1928 Хелън Уилс (САЩ)

1927 Хелън Уилс (САЩ)

1926 Мола Бюрстед Малъри (САЩ)

1925 Хелън Уилс (САЩ)

1924 Хелън Уилс (САЩ)

1923 Хелън Уилс (САЩ)

1922 Мола Бюрстед Малъри (САЩ)

1921 Мола Бюрстед Малъри (САЩ)

1920 Мола Бюрстед Малъри (САЩ)

1919 Хейзъл Хочкис Уайтмен (САЩ)

1918 Мола Бюрстед (САЩ)

1917 Мола Бюрстед (САЩ)

1916 Мола Бюрстед (САЩ)

1915 Мола Бюрстед (САЩ)

1914 Мери Браун (САЩ)

1913 Мери Браун (САЩ)

1912 Мери Браун (САЩ)

1911 Хейзъл Хочкис (САЩ)

1910 Хейзъл Хочкис (САЩ)

1909 Хейзъл Хочкис (САЩ)

1908 Моуд Баргър-Уолач (САЩ)

1907 Евелин Сиърс (САЩ)

1906 Хелън Хоманс (САЩ)

1905 Елизабет Муур (САЩ)

1904 Мей Сътън (САЩ)

1903 Елизабет Муур (САЩ)

1902 Марион Джоунс (САЩ)

1901 Елизабет Муур (САЩ)

1902 Марион Джоунс (САЩ)

1901 Елизабет Муур (САЩ)

1900 Миртъл Макатиър (САЩ)

1899 Марион Джоунс (САЩ)

1898 Джулиът Аткинсън (САЩ)

1897 Джулиът Аткинсън (САЩ)

1896 Елизабет Муур (САЩ)

1895 Джулиът Аткинсън (САЩ)

1894 Хелън Хелуиг (САЩ)

1893 Ейлин Тери (САЩ)

1892 Мейбъл Кахил (САЩ)

1891 Мейбъл Кахил (САЩ)

1890 Елън Рузвелт (САЩ)

1889 Бърта Таунзънд (САЩ)

1888 Бърта Таунзънд (САЩ)

1887 Елън Хенсъл (САЩ)