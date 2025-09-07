Арина Сабаленка се справи с Аманда Анисимова и защити титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
07.09.2025 07:56
 (БТА)

Арина Сабаленка (Беларус) защити титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.

Във финала в Ню Йорк водачката в схемата Сабаленка надигра осмата поставена американка Аманда Анисимова с 6:3, 7:6(3) за час и 36 минути игра, подчертавайки претенциите си за актуалната кралица на твърдите кортове.

Сабаленка не е пропускала финал на турнирите от Големия шлем на твърди кортове от 2022 година насам, а последният трофей направи актива й в Големия шлем на общо четири титли. Тя стана първата жена, спечелила в две поредни години на Откритото първенство на САЩ, откакто Серина Уилямс триумфира в три пъти поред от 2012-а до 2014-а.

Сблъсъкът между две от най-силно удрящите и най-добре сервиращи състезателки в тениса се сведе до непредизвикани грешки, като Арина Сабаленка ги ограничи до 15 в сравнение с 29 на Анисимова.

"Искам да благодаря на всички, които дойдоха тук, за да бъдат в моята ложа. Ще стигна до още много финали и не ме интересува къде по света се намирате, искам ви в моята ложа", каза Сабаленка, която падна на колене на корта, след като спечели двубоя, а по-късно подскачаше с треньорите си на трибуните в сцена на абсолютна радост.

Играейки едва във втория си финал в Големия шлем, родената в Ню Джърси Анисимова не успя да задържи инерцията на силното си представяне до момента.

"Беше страхотно лято. Загубата в два финала подред е страхотна, но е и супер трудно", заяви 24-годишната Анисимова, която се просълзи отново след мъката от поражението й с 0:6, 0:6 във финала на "Уимбълдън" преди два месеца и добави, цитирана от агенция "Ройтерс": "Днес не се борих достатъчно силно за мечтите си."

27-годишната Арина Сабаленка остана хладнокръвна, след като спаси три точки за пробив в напрегнатия първи гейм и направи пробив, но Анисимова върна пробива и поведе с 3:2, преди тенисистката от Беларус да спечели сета след серия от четири поредни гейма.

Във втората част Сабаленка поведе с 3:1 след нов ранен пробив, но Аманда Анисимова изравни за 3:3. Последва нов пробив и аванс от 5:3 за Сабаленка, който бе стопен от американската тенисистка. Анисимова обърна до 6:5 в своя полза, но водачката в световната ранглиста не се пречупи и триумфира след успешен тайбрек.

/КМ/

