Болоня взе отстранения от Олимпик Марсилия англичанин Джонатан Роу

Седмица след конфликта си със съотборника си Адриен Рабио английският нападател Джонатан Роу подписа договор с Болоня, обявиха от досегашния му клуб Олимпик Марсилия. Младежкият национал на Англия пристигна преди една година в Марсилия, но през новия сезон "ще защитава цветовете на италианския клуб", написаха от Олимпик. Английският нападател изигра 30 мача, в които вкара три гола и даде четири асистенции.

Трансферът бе потвърден и от Болоня, но не бяха уточнени детайли по него.

Според италианските медии и френският регионален вестник "Ла Прованс" Роу е подписал договор за 4 години, а Болоня ще плати за правата му 19,5 милиона евро.

Президентът на Олимпик Марсилия Пабло Лонгория заяви, че инцидентът е бил "с изключително насилие, нещо нечувано", като по този начин оправда решението и двамата футболисти да бъдат вкарани в трансферния списък.

Треньорът на Олимпик Роберто Де Дзерби обаче все пак остави вратата отворена за евентуално помиряване и завръщане на Адриен Рабио след победата над ФК Париж с 5:2, като се надява, че "има условия, прие които нещата могат да бъдат поправени".

