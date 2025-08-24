Около 100 деца се включиха в благотворителен турнир по плуване в Русе за изграждането на водно-рехабилитационен център за хора с увреждания

Около 100 деца се включиха в десетото издание на двудневния турнир по плуване, който завърши днес в Русе. С надпреварата се събираха благотворително средства за изграждането на водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с ментални и физически затруднения към фондация "Александър Русев" в крайдунавския град. Това съобщи за БТА Илиян Русев - организатор на турнира и председател на фондацията.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Русе, частни фирми и организации.

В първия ден от надпреварата плуваха участници в две възрастови групи - "А", в която участват млади състезатели, родени 2016-2017 г., и група "В" - родени 2014-2015 година. Състезателната програма в днешния ден включваше три щафети, както и стартове в индивидуалните дисциплини. Преди тях с демонстративно плуване се включиха деца от фондация "Александър Русев" и от Добрич, които са с двигателни и ментални проблеми.

По време на двудневното събитие на входа на плувния комплекс бе разположен специализиран щанд, където посетителите можеха да закупят тениски, чанти и сувенири с логото на фондацията. Русев обясни, че са били събрани 4300 лева, които ще бъдат насочени за строителството на водно-рехабилитационния център.

БТА припомня, че началото на изграждането му беше поставено в началото на юни тази година. Проектът предвижда построяването на двуетажна сграда с обща площ от 3800 кв. метра. В нея ще има три басейна. Най-големият ще е с размери 12,5 метра на 25 метра, като са предвидени и трибуни със 190 места за организирането и на различни спортни събития. Малкият басейн ще е с размери шест метра на 12 метра, като той ще е необходим за извършването на водната рехабилитационна терапия и ще бъде оборудван със специализирани уреди.

За построяването на сградата и оборудването са нужни повече от 5 млн. лева. Целта е комплексът да бъде изграден с дарения, които фондация "Александър Русев" набира от 2016 година.

Илиян Русев предоставя безплатни водни занимания с терапевтична и рехабилитационна насоченост на деца с увреждания от 2014 година. За целта използва басейна в сградата на Спортното училище в Русе.